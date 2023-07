Der DAX konnte in der Vorwoche kräftig zulegen und dabei nicht nur den Widerstand bei 16.200 Punkten überwinden, sondern auch noch die Widerstände um 16.300 und 16.400 Punkte erobern. Der DAX ging am Freitag bei 16.461 Punkten aus dem Handel und zeigt sich vorbörslich am heutigen Montag im Bereich von 16.450 Punkten etwas tiefer. Der S&P 500 zeigt sich im Wochenchart aktuell nach den langen Hochlauf bärisch mit einer schwachen Wochenkerze mit einem ...

