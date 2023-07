In letzten Tagen konnte Nel Asa einen beeindruckenden Anstieg verbuchen. Das Unternehmen zeigt sich insgesamt in einer starken Position, was von Goldman Sachs und Co. mit der Bewertung "Outperform" honoriert wurde. Dies ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen, unter anderem hat das norwegische Unternehmen Hinweise auf eine positive Trendwende gegeben. Nel Asa: Überzeugendes Outperform! Obwohl die Aktie in den ...

