DJ Ifo: OECD-Reform zur Firmenbesteuerung bringt Deutschland mäßige Mehreinnahmen

BERLIN (Dow Jones)--Die von der OECD vorgeschlagene Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung würde Deutschland nur geringe Mehreinnahmen bringen. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts im Auftrag des Bundesfinanzministeriums ist mit zusätzlichen Steuereinnahmen in Höhe von 2,4 bis 3,4 Milliarden Euro pro Jahr zu rechnen. Das ist am unteren Ende der ursprünglichen Erwartungen. "Unseren Schätzungen zufolge wäre Deutschland zwar Reformgewinner. Der Zuwachs an Steuereinnahmen fällt jedoch eher mäßig aus", sagte Florian Neumeier, Leiter der Ifo-Forschungsgruppe für Steuer- und Finanzpolitik.

Die Unternehmenssteuerreform der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht zwei Säulen vor: Erstens die Neuverteilung von Besteuerungsrechten zugunsten der Länder, in denen die Unternehmen ihre Umsätze erzielen, und zweitens die Erhebung einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent.

Die Einführung der globalen Mindeststeuer brächte Deutschland den Berechnungen zufolge Steuermehreinnahmen zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden Euro. "Durch die neuesten Einigungen um die Details zur globalen Mindeststeuer gehen wir davon aus, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen sich am unteren Rand unserer ursprünglichen Schätzungen bewegen", sagte Neumeier. Im Frühjahr 2022 gingen die Forscher noch von einem Rahmen zwischen 1,6 und 6,2 Milliarden Euro aus. Die aktuellen Schätzungen liegen nun deutlich niedriger.

Neben der globalen Mindeststeuer untersuchten die Forscher in ihrer neuen Studie auch die finanziellen Auswirkungen der geplanten Neuverteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Ländern. Diese sind laut Ifo mit Steuermehreinnahmen für Deutschland in Höhe von 0,85 bis 1,7 Milliarden Euro pro Jahr verbunden. Ausschlaggebend hierfür sei, ob die neuverteilten Gewinne nur der Körperschaftsteuer oder zusätzlich der Gewerbesteuer unterliegen.

July 31, 2023 02:29 ET (06:29 GMT)

