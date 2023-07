DJ POLITIK-BLOG/Grüne fordern Industriestrompreis und Investitionsagenda

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grüne fordern Industriestrompreis und Investitionsagenda für Deutschland

Deutschland braucht nach Ansicht der Grünen-Parteichefin Ricarda Lang zur Stärkung seiner Wirtschaft einen staatlich subventionierten Industriestrompreis und eine "echte" Investitionsagenda. "Das Erste ist im klassischen Sinne eine Standortsicherung. Also wie verhindern wir, dass jetzt Industrien abwandern und vor allem (...) die Investitionen, die sie tätigen werden", sagte sie am Sonntagabend in der ARD. "Dafür brauchen wir einen Industriestrompreis." Zweitens machte sie sich für höhere Investitionen in die öffentliche Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Bahn stark. Außerdem sei für Arbeitnehmer mehr Gerechtigkeit notwendig wie etwa durch ein Bundestariftreuegesetz. Um die Bürger mehr zu entlasten, verspricht Lang das bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte Klimageld: "Was jetzt noch fehlt, das ist der Auszahlungsmechanismus. Das liegt beim Finanzministerium."

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.