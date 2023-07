Die Anteilscheine des Chemieriesen BASF geben zum Auftakt in die neue Handelswoche zunächst nach. Der Grund könnte eine Herabstufung aus dem Hause Exane BNP Paribas sein. So hat die französische Investmentbank die BASF-Papiere von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Zudem wurde das Kursziel um zwei Prozent auf 51 Euro verringert.Analyst Laurent Favre erklärte im Hinblick auf die relativ positive Kursentwicklung in den vergangenen Wochen: "Es ist zunächst genug." Seiner Ansicht nach sind die Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...