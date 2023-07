Am Freitag verzeichnete Plug Power auf dem Aktienmarkt einen geringen Anstieg, der jedoch genügend Potential für weiteren Aufschwung in der kommenden Woche bietet. Die Aktie stieg um zirka 0,40 %. Trotz einer scheinbar bedrohlichen Entwicklung in der vergangenen Woche hat Plug Power nur 6,50 % verloren und bewegt sich somit auf einer soliden Kursbasis. Plug Power: Eine stabile Marke hält stand Es ist ...

