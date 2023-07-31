BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 44 (42) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT SYNLAB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 12 (9) EURLBBW HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 28 (26) EUR - 'KAUFEN'RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 88 (92) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,60 (2,45) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 29 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 245 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,50 (3,10) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 36 (35) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT TITAN CEMENT INT AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 17 (12) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 123 (120) EUR - 'BUY'CFRA HEBT ELECTROLUX AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 129 (138) SEKCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...