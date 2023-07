Der Volkswagen-Deal mit Xpeng unterstreicht die Wichtigkeit des chinesischen Automarkts für alle Automobil-Hersteller. Im Anschluss an die Kooperation zogen die Aktien der chinesischen Autobauer deutlich an. Einer der Favoriten im E-Mobility-Sektor ist und bleibt BYD.BYD hat zuletzt seine Ausnahmestellung im Heimatmarkt China erneut bewiesen. Der Vorsprung vor Volkswagen AG wurde ausgebaut. Die Kunden strömen im wichtigeten Automarkt der Welt weiterhin in Scharen zu dem einheimischen Hersteller.Den ...

