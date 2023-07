DJ Ifo-Chef rechnet mit dauerhaft hohen Energiepreisen in Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Ifo-Präsident Clemens Fuest hat angesichts der im internationalen Vergleich hohen Strompreise vor einer Deindustrialisierung energieintensiver Bereiche gewarnt. Er bezweifle, dass Strom auf absehbare Zeit billiger werde. Denn erneuerbare Energie sei in Deutschland "eben nicht billiger herzustellen" als in anderen Ländern, sondern eher teurer, wie er im Deutschlandfunk sagte. Deutschland habe weniger Sonne als Südeuropa und weniger Wind als Nordeuropa. Zudem brauche man bei erneuerbaren Energien ziemlich teure Speichertechnologien.

"Es spricht viel dafür, dass wir auf Dauer ein Land sind mit eher hohen Energiepreisen. Dann lautet die Anpassung: Man muss sich konzentrieren auf Industrien, die eben keine hohen Energiepreise haben. Man muss etwas anderes machen, als was wir heute tun. Diese Umstellung ist nicht leicht", sagte Fuest.

Der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geforderte staatlich subventionierte Industriestrompreis für die energieintensive Industrie sei hingegen "kein guter Weg". Denn in Deutschland sei elektrischer Strom knapp. "Wenn etwas wirklich real knapp ist, dann hilft es auch nicht, wenn der Staat die Nachfrage einiger großer Unternehmen subventioniert", sagte Fuest. Solch eine Maßnahme helfe zwar großen Unternehmen finanziell, ändere aber nichts an der der "realen" Knappheit. Durch die Subvention des knappen Stroms würde letztlich auch der Strompreis steigen. Außerdem würde so nicht die richtige Anpassung in der Wirtschaft auf die zu erwarteten dauerhaft höheren Strompreise erfolgen.

Das Wirtschaftsministerium erwarte, dass Strom in Zukunft durch erneuerbare Energien billig werde in Deutschland. "Aber genau das ist eben in Frage gestellt. Wenn die Investoren glauben würden, dass Strom billiger wird, würden sie hier bleiben. Dann würden sie nicht abwandern", sagte Fuest. Er betonte zudem, er halte es für falsch, dass Deutschland auf die Kernenergie verzichte.

