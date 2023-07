Die gute Stimmung am Markt führt zu mehr Risikobereitschaft bei den Anlegern - folglich legen auch China-Aktien zu. Alibaba ging am Freitag mit einem Plus von 5,4 Prozent aus dem Handel und überwand nach dreieinhalb Monaten wieder die Marke von 100 Dollar. AKTIONÄR-Leser liegen 22 Prozent in nur zweieinhalb Wochen vorne.Bei Alibaba wirkt sich auch positiv aus, dass der zähe Regulierungsstreit mit den chinesischen Aufsichtsbehörden wohl ein Ende findet. Die Alibaba-Beteiligung Ant Group soll wegen ...

