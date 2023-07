DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen schließen mit Aufschlägen - Stimuli-Fantasie in China

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen sind am Montag den positiven US-Vorgaben gefolgt. In China entfachten schwache Daten neue Hoffnungen auf wirtschaftliche Stimuli, nachdem das Politbüro der KP bereits Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur bekannt gegeben hatte. Marktstrategin Charu Chanana von Saxo Markets glaubt, dass diese Spekulation die chinesischen Börsen weiter treiben könnten. Denn die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juli zwar nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verharrte aber im Kontraktionsbereich. Der Subindex für die Produktion verringerte sich und lag nur noch knapp über die Marke, die Wachstum anzeigt. Gleiches galt für den Index der Dienstleistungsbranche. Mit der Erwartung weiterer Konjunkturmaßnahmen stieg der HSI in Hongkong im späten Geschäft um 0,9 Prozent, der Composite in Schanghai rückte um 0,5 Prozent vor.

Titel chinesischer Immobilienentwickler legten zu, nachdem Großstädte wie Peking und Shenzhen erklärt hatten, sich besser um die wachsende Nachfrage für Wohnungen kümmern zu wollen. Seazen gewannen 0,9 und Gemdale 2 Prozent.

Evergrande Vehicle extrem volatil

Nachdem der chinesische Elektroautohersteller Evergrande Vehicle, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt und der Kurs um mehr als 60 Prozent abgestürzt war, erholte sich dieser nun am Montag um über 49 Prozent. Die Börse hatte den Handel im April 2022 ausgesetzt, weil Evergrande NEV wiederholt keine Bilanz vorgelegt hatte. Evergrande NEV war 2019 mit großen Ankündigungen gestartet.

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 1,3 Prozent. Die Industrieproduktion hatte im Juni zugelegt, allerdings weniger deutlich als erwartet. Befeuert wurde der japanische Aktienmarkt denn auch von guten Unternehmenszahlen - und einem schwachen Yen. Die japanische Notenbank hatte außerplanmäßige Anleihekäufe angekündigt, um den Ausverkauf einzudämmen. Denn sie hatte am Freitag erklärt, dass sie einen Anstieg der Renditen über eine Obergrenze von 0,5 Prozent erlauben wolle - bis auf 1 Prozent. Dies hatte Spekulationen befeuert, die Bank of Japan könnte von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken. Die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen stieg auf den höchsten Stand seit neun Jahren und legte um 5,5 Basispunkte auf zuletzt 0,6 Prozent zu.

Mit den Anleihekäufen der Notenbank geriet der Yen unter Druck, der gestiegene Dollar stützte damit den japanischen Aktienmarkt. Toyota Tsusho kletterten um 9,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick angehoben hatte. Kansai Electric zogen um 3,8 Prozent an, die Gesellschaft schrieb wieder schwarze Zahlen. Fanuc stürzten dagegen nach einer gesenkten Prognose um 7,3 Prozent ab.

Der Kospi in Südkorea stieg um 0,9 Prozent - getrieben von Privatanlegern und Batterie- bzw. Internet-Titeln. SK Innovation kletterten trotz schwacher Zweitquartalszahlen um 14 Prozent. Die Gesellschaft fertigt über eine Tochter auch Autobatterien für E-Fahrzeuge. Und hier ziehen die Kurse der Wettbewerber deutlich an. Analysten stellten beim Internetkonzern Naver positive Geschäftszahlen in Aussicht, der Kurs gewann 7,5 Prozent. Der Hotelkettenbetreiber Hotel Shilla legte positive Zweitquartalszahlen vor, der Kurs zog um 4,2 Prozent.

Der australische S&P/ASX-200 drehte 0,1 Prozent ins Plus im Verlauf - dank sehr fester Werte aus dem Gesundheitssektor. Mit einem Aufschlag von 2,9 Prozent im Juli verbuchte der Index den besten Monat seit Januar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.410,40 +0,1% +5,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.172,22 +1,3% +25,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.632,58 +0,9% +17,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.291,04 +0,5% +6,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.093,39 +0,9% +0,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.377,79 +0,2% +3,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.462,67 +0,8% -3,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 09:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1019 -0,0% 1,1021 1,0973 +3,0% EUR/JPY 156,63 +0,7% 155,49 152,56 +11,6% EUR/GBP 0,8572 +0,0% 0,8571 0,8575 -3,1% GBP/USD 1,2856 -0,0% 1,2859 1,2795 +6,3% USD/JPY 142,15 +0,8% 141,07 139,14 +8,4% USD/KRW 1.274,19 +0,0% 1.273,90 1.279,72 +1,0% USD/CNY 7,1459 +0,5% 7,1127 7,1555 +3,6% USD/CNH 7,1512 -0,1% 7,1567 7,1563 +3,2% USD/HKD 7,8008 +0,0% 7,7973 7,7980 -0,1% AUD/USD 0,6690 +0,6% 0,6651 0,6642 -1,8% NZD/USD 0,6189 +0,5% 0,6158 0,6139 -2,6% Bitcoin BTC/USD 29.386,01 +0,6% 29.223,88 29.179,71 +77,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,47 80,58 -0,1% -0,11 +2,1% Brent/ICE 84,74 84,99 -0,3% -0,25 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.954,47 1.959,31 -0,2% -4,85 +7,2% Silber (Spot) 24,23 24,35 -0,5% -0,12 +1,1% Platin (Spot) 932,78 936,98 -0,4% -4,20 -12,7% Kupfer-Future 3,92 3,93 -0,1% -0,00 +2,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

