Hypoport -0.24% Quantilution (10WMMDXX): Software AG verliert Stabilität und wird gegen Hypoport ausgetauscht. Hypoport hat: Starke Wachstumsaussichten: Hypoport ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Im Jahr 2022 wuchs der Umsatz um 21% und der Gewinn um 25%. Hypoport erwartet, dass sich diese Wachstumsdynamik in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Starke Marktposition: Hypoport ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherungen und Factoring. Gesundes Finanzprofil: Hypoport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...