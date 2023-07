Toronto, Ontario - 31. Juli 2023 / IRW-Press / - Power Nickel Inc. ("Power Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PNPN) (OTC: PNPNF) Frankfurt: IVVI) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es seine Option zum Erwerb von 50 % des Nisk-Projekts (die "Option") ausgeübt hat. Nisk ist ein hochgradiges Nickel-PGM-Projekt in der Nähe von Nemaska, Quebec. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Partner Critical Elements Lithium Corp. ("Critical Elements") darüber informiert, dass es beabsichtigt, seine zweite Option auf den Erwerb einer zusätzlichen 30%igen Beteiligung auszuüben, um seinen Anteil am Projekt auf 80 % zu erhöhen. Die letzte verbleibende Verpflichtung bezüglich der zweiten Option ist die Vorlage eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, der eine Ressourcenschätzung beinhaltet und voraussichtlich Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals vorgelegt wird.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Februar 2021 dargelegt, sind die Bedingungen der Option, die Power Nickel nun erfüllt hat, unten aufgeführt:

Leistung von Barzahlungen in Höhe von insgesamt 500.000 $ an Critical Elements (die alle innerhalb von sechs Monaten nach der ursprünglichen Optionsvereinbarung abgeschlossen wurden) Ausgabe von 12.051.770 Aktien des Unternehmens an Critical Elements (die alle im Jahr 2021 ausgegeben wurden) Tätigung von Arbeitsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2,8 Millionen $ auf der Nisk-Liegenschaft bis zu den unten angeführten Terminen:

- 500.000 $ an Arbeitsaufwendungen innerhalb des ersten Jahres der Vereinbarung,

- 800.000 $ an Arbeitsaufwendungen innerhalb des zweiten Jahres der Vereinbarung und

- 1,5 Millionen $ an Arbeitsaufwendungen innerhalb des dritten Jahres der Vereinbarung, die jetzt abgeschlossen sind.

"Nisk ist eine für Power Nickel und Critical Elements erstaunliche Erfolgsgeschichte. Die Exploration verzeichnet immer mehr Erfolge, und wir sind zuversichtlich, dass das Beste noch vor uns liegt. Wir freuen uns darauf, unsere technischen Ressourcen dort einzusetzen und eine Durchführbarkeitsstudie des Projekts zu erstellen. Dies wird die letzte Bedingung sein, bevor wir mit unserem Partner Critical Elements ein echtes 80:20-Joint-Venture eingehen. Die Zusammenarbeit mit dem CRE-Team ist hervorragend und hat uns wirklich dabei geholfen, den Explorationserfolg zu erzielen, auf den wir für beide Unternehmen aufbauen."

Darüber hinaus gibt Power Nickel bekannt, dass es zwei Schlüsselpersonen eingestellt hat, die das Unternehmen bei der Verwirklichung des Ziels unterstützen werden, die erste kohlenstoffneutrale Nickelmine Kanadas zu errichten. Kenneth Williamson wurde als Vice-President - Exploration und Duncan Roy als Vice-President - Investor Relations eingestellt.

Kenneth Williamson (M.Sc., P.Geo) ist qualifizierter Geologe mit über 15 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Ken schloss sein Studium an der Universität Laval im Jahr 2002 mit einem Master in Strukturgeologie ab. Von 2004 bis 2010 arbeitete er als Geologe für Sonderprojekte bei den Goldcorp-Goldminen in Red Lake. Ken war unter anderem für die Ausarbeitung der vereinheitlichten 3D-Litho-Strukturmodelle für die Lagerstätte Campbell-Red Lake und den Bezirk Red Lake verantwortlich.

Im Jahr 2010 nahm Ken eine Stelle beim "Bureau de l'Exploration Géologique du Québec" (BEGQ) an, wo er die Gelegenheit hatte, an einer regionalen Kartierungskampagne im Matagami-Gebiet zu arbeiten, in deren Rahmen schließlich das 3D-Modell des Matagami-Bezirks erstellt wurde. Von 2011 bis 2013 war er Projektgeologe bei InnovExplo, einem in Val-d'Or ansässigen Beratungsunternehmen, wo er seine Kenntnisse im Bereich der Mineralressourcenschätzung ausbaute. Ende 2013 kam er zu Premier Gold Mines, zunächst als Senior Geologist und später als Technical Services Manager, wo er für die Bereitstellung von Fachwissen in den Bereichen Geologie, Modellierung und Ressourcenschätzung für verschiedene Projektteams verantwortlich war. Im Jahr 2017 kehrte Ken in das Beratungsgeschäft zurück und gründete kurz darauf 3DGeo Solution Inc. (3DGS). Seitdem hat er über 3DGS für verschiedene Kunden, darunter auch Power Nickel, strukturgeologisches Fachwissen, 3D-Litho-Strukturmodelle und integrierte Lösungen für Mineralressourcenschätzungen bereitgestellt.

"Da wir uns intensiv mit der weiteren Exploration und Erschließung von Nisk befassen, müssen wir unser Team ausbauen. Wir freuen uns zwar sehr, das erfahrene GeoVector-Team (https://www.geovector.ca/) an Bord zu haben, aber wir brauchen unser internes Team, um die Exploration zu beaufsichtigen und zu leiten und um unsere Daten für die kommenden Genehmigungs- und Machbarkeitspläne zusammenzustellen, die wir vorantreiben. Ken hat die ursprüngliche Modellierung für das Nisk-Projekt durchgeführt, die zu unserem ersten wirklichen Bohrerfolg geführt hat, und er begleitet das Projekt, seit wir es übernommen haben. Wir sind uns sicher, dass Ken sofort voll durchstarten und einen großen Mehrwert schaffen kann", kommentierte Terry Lynch, CEO von Power Nickel.

Duncan Roy ist Absolvent der University of Western Ontario und hat einen BA in Politikwissenschaften. In seine derzeitige Rolle bei Power Nickel bringt er eine vielfältige Wissensbasis auf hoher Ebene sowie umfangreiche Erfahrung ein. Seit 2019 leitet er ein sehr erfolgreiches Kapitalmarktberatungsunternehmen. Davor war er mehr als drei Jahrzehnte in Toronto in der Maklerbranche tätig, als Makler für Privatkunden mit einem PDO-Titel sowie in verschiedenen Managementfunktionen.

"Man kann kein erfolgreiches Junior-Bergbauunternehmen haben, wenn man kein Kapital aufbringen kann. Dafür braucht man erfahrene Führungskräfte, die privaten Anlegern, Maklern und Institutionen Investitionen glaubwürdig vermitteln können. Duncan ist ein sehr erfolgreicher ehemaliger Makler, der in der gesamten Investmentlandschaft hohes Ansehen genießt. Ich würde mich beim Gedanken, dass Duncan die Power-Nickel-Investition vorstellt, sehr wohl fühlen, und ich weiß, dass er großartige Arbeit leisten wird, indem er das richtige Maß an Fachwissen und Optimismus an den Tag legt und gleichzeitig unsere Funktionen und Vorteile ehrlich und respektvoll vermittelt", so Terry Lynch, CEO von Power Nickel.

Privatplatzierung (Private Placement)

Das Unternehmen möchte auch eine kleine Privatplatzierung in Höhe von 200.000 $ bekannt geben. Bis zu 800.000 Einheiten werden zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit ausgegeben und bestehen aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf von Aktien. Jeder Warrant besteht aus einer Stammaktie, die fünf Jahre lang zu einem Preis von 0,25 $ ausgeübt werden kann, wobei eine Bestimmung über das vorgezogene Verfallsdatum gilt. Die Warrants unterliegen einer Vorverfallsklausel, die das Unternehmen berechtigt, die Inhaber zu benachrichtigen, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum, an dem das Unternehmen die Vorverfallsklausel bekannt gibt, auslaufen werden. Das Unternehmen kann die Verfallsmitteilung nur dann übermitteln, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an zehn aufeinander folgenden Handelstagen mindestens $ 0,50 beträgt. Die Vorankündigung kann jederzeit nach Ablauf der gesetzlichen Haltefrist erfolgen. Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung der TSXV und wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadischer Juniorexplorer, der sich auf die Erschließung des hochgradig mineralisierten Projekts Nisk und dessen Ausbau zum ersten klimaneutralen Nickelbergwerksbetrieb Kanadas konzentriert.

Am 1. Februar 2021 schloss Power Nickel (damals unter dem Namen Chilean Metals) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % des Projekts Nisk von der Critical Elements Lithium Corp. (CRE:TSXV) ab.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine weitläufige Liegenschaft (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradig mineralisierten Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer- Platingruppenmetall-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf abzielen, die ursprüngliche Nisk-Entdeckungszone zu testen und das Konzessionsgebiet auf angrenzende potenzielle Nickellagerstätten zu erkunden.

Neben dem Projekt Nisk besitzt Power Nickel auch größere Liegenschaften in der kanadischen Provinz British Colombia und in Chile. Power Nickel wird diese Projekte voraussichtlich im Rahmen eines "Plan of Arrangement" in einer entsprechenden öffentlichen Einrichtung neu organisieren.

Power Nickel hat am 8. Juni 2021 bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Golden Ivan im Zentrum des Golden Triangle abgeschlossen wurde. Laut Berichten beherbergt das Golden Triangle Mineralressourcen (ehemalige Produktionsmengen und aktuelle Ressourcen) im Umfang von insgesamt 130 Millionen Unzen Gold, 800 Millionen Unzen Silber und 40 Milliarden Pfund Kupfer (Resource World). Dieses Konzessionsgebiet beherbergt zwei bekannte Mineralvorkommen (Golderz und Magee) sowie einen Teil des ehemaligen Förderbetriebs Silverado, wo Berichten zufolge zwischen 1921 und 1939 ein Abbau erfolgte. Diese Mineralvorkommen werden als polymetallische Erzgänge beschrieben, die entsprechende Mengen an Silber, Blei, Zink, plus/minus Gold und plus/minus Kupfer enthalten.

Power Nickel ist außerdem 100%iger Eigentümer von fünf Konzessionen mit mehr als 50.000 Acres Fläche, die sich in strategisch günstiger Lage im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtel im Norden Chiles befinden. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine NSR-Gebührenbeteiligung von 3 % auf die zukünftigen Fördermengen aus der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Copaquire, die an eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Inc. verkauft wurde. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags ist Teck berechtigt, jederzeit ein Drittel der NSR-Gebühr von 3 % für 3 Mio. Dollar zurückzukaufen. Das Konzessionsgebiet Copaquire grenzt an den von Teck betriebenen Kupferproduktionsbetrieb Quebrada Blanca in Chiles erster Region.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "deutet darauf hin", "Gelegenheit", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen die Privatplatzierung oder die zweite Nisk-Option abschließt, oder das Risiko, dass diese Transaktionen überhaupt nicht zustande kommen; die Beschaffung von ausreichendem Kapital, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner zukünftigen Grundstücksverträge zu finanzieren; die Aufrechterhaltung seiner Mineralpachtverträge und Konzessionen des Unternehmens; die Exploration und Entwicklung seiner Projekte; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbundenen Gefahren, zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese erteilt werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen rechtzeitig im Verhältnis zu den Plänen und Geschäftszielen des Unternehmens für die betreffenden Projekte zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu Geld zu machen; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Bestimmungen, die Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -bestimmungen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche haben könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsführung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

