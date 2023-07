Das Schweizer Energieunternehmen hat ein erstes Photovoltaik-Projekt in Deutschland gekauft, was 2024 ans Netz gehen soll. Bis 2026 will die MET Group über zwei Gigawatt installierte Photovoltaik- und Windkraftleistung in Europa verfügen.Das in der Schweiz ansässige Energieunternehmen MET Group ist in den deutschen Photovoltaik-Markt eingestiegen. Es übernimmt ein Photovoltaik-Projekt in Kentzlin in Mecklenburg-Vorpommern vom Entwickler Emeren Group zu 100 Prozent, wie es am Montag mitteilte. Das erworbene Photovoltaik-Projekt habe im Juli Baureife erlangt und solle im zweiten Halbjahr 2024 seinen ...

