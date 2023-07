Nach den beiden Notenbanksitzungen in der letzten Woche hat der DAX am Freitag mit 16.490,13 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Die neue Woche startet der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnmitnahmen, doch weiter in Schlagdistanz zum Rekord. Auf Unternehmensebene stehen Allianz, BASF, Commerzbank, Daimler Truck, DHL Group und Infineon im Fokus.

