Münster (ots) -Die Zahl der Hörsystem-Käufer steigt stetig; die Kunden von heute sind gut informiert und haben hohe Ansprüche an die Technik. Zugleich jedoch kaufen viele von ihnen sehr preisbewusst; angesichts anhaltender Inflation wollen Neuanschaffungen gut überlegt sein. Hörsystem-Hersteller GN Hearing präsentiert nun eine Lösung, die all dem in neuartiger Weise Rechnung trägt: Hörsystem ReSound Quattro NEO ermöglicht nicht weniger als High-End-Hören zum Budgetpreis. Es verbindet höchsten audiologischen Komfort mit smarter Konnektivität und vielen individuellen Anpassoptionen - und das bereits im Basis-Segment. Das Hörsystem ist in acht Bauformen sowie in drei Leistungsklassen erhältlich und es eignet sich für die Versorgung von leichten bis starken Hörverlusten. Hörakustik-Fachgeschäfte aus Deutschland und Österreich können ReSound Quattro NEO ab sofort bestellen."Immer mehr Menschen nutzen frühzeitig Hörsysteme, wenn ihr Gehör nachlässt", so Hans-Christian Drechsler, Leiter Produktmarketing der GN Hearing GmbH. "Diese Kunden kommen gut informiert zum Hörakustiker. Und sie verlangen Hörtechnik mit mehr Komfort, die sich einfach bedienen und vielfältig an ihre Wünsche anpassen lässt. All diese Trends sind sehr erfreulich; doch durch die angespannte wirtschaftliche Lage korrelieren die gestiegenen Ansprüche mit einer hohen Preissensibilität. Neue Ansätze sind gefragt. Genau die bieten wir dem Fachhandel ab sofort: Mit ReSound Quattro NEO revolutionieren wir sozusagen die Mittelklasse der Hörsysteme."Das System verhilft dem Hörakustiker bereits im Basis-Segment zu effizienten Anpassungen mit hoher Spontanakzeptanz. ReSound Quattro NEO verfügt über High-End-Direktionalitätsautomatiken, eine Situationsoptimierung sowie zahlreiche Funktionen für verbessertes Sprachverstehen und Störgeräuschreduzierung. Die Lösung ist zuverlässig und robust. Hörsysteme und Hörer sind gemäß IP68 vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt. Gehäuse inklusive Mikrofonfilter können im Fachgeschäft gewechselt werden. Direktes Streaming mit iOS und Android ist ebenso gegeben wie volle Kompatibilität mit dem GN-Funkzubehör und die mögliche Steuerung über die ReSound Smart 3D App. Optional ist das System auch mit erprobter Akku-Technologie mit durchschnittlich 24 Stunden Laufzeit erhältlich.Individuelle Lösungen für zahlreiche Kundenwünsche sowie für leichte bis starke HörverlusteBei Versorgungen mit ReSound Quattro NEO kann der Fachhandel zahlreichen individuellen Wünschen und Bedürfnissen Rechnung tragen: Ob RIC-Systeme mit Akku oder Batterie, ob diskretes wireless CIC oder HdO-Lösungen inklusive Power-Variante - man kann zwischen acht Bauformen wählen. Ein Design-Highlight der Produktfamilie ist sicherlich das formschöne ReSound Quattro NEO RIC 312, das unauffällig hinter dem Ohr sitzt. Alle RIC- und HdO-Bauformen stehen in acht Gehäusefarben zur Auswahl.Zudem kann das Hörsystem in drei Technikstufen angepasst werden: Dank einer Verstärkung bis 9,5 kHz und einer Eingangsdynamik bis 116 dB bietet ReSound Quattro NEO 5 brillante Klangerlebnisse und beste Voraussetzungen, um etwa Musik zu Hause oder im Konzert zu genießen. ReSound Quattro NEO 7 sichert auch in wechselnden Hörsituationen ein gutes Sprachverstehen und es passt die Verstärkung automatisch an die Hörsituation an; für höchsten Komfort sorgt auch eine Impulsschallunterdrückung. Und ReSound Quattro NEO 9 kann klangliche Details noch einfacher lokalisieren. Verstärkung und Störgeräuschreduzierung stellen sich hier automatisch auf die Hörsituation ein; der Klang lässt sich mittels App personalisieren."ReSound Quattro NEO steht für bewährte Top-Technik mit starkem Preis-Leistungsverhältnis", so Hans-Christian Drechsler abschließend. "Mit dieser Produktfamilie bieten wir dem Hörakustik-Fachhandel einzigartige Lösungen, die den anhaltenden Trends zum besseren, individualisierten Hören mit Technik, zu mehr Komfort und smarten Zusatzfunktionen in hohem Maße entsprechen. Ebenso sind es Lösungen, die man sich trotz der aktuellen Wirtschaftslage immer noch leisten kann. Den Hörakustik-Partnern ermöglicht das System, bewährte Premium-Technik schon im Basis-Segment anbieten und gehobene Kundenwünsche auch in schwierigen Zeiten erfüllen zu können."Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.© 2023 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist ein Warenzeichen der GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und FaceTime sind Marken der Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deFunk (0177) 625 88 86Tel. 