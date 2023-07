EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Spezielle Bergbaulizenz für Epanko 87 % Steigerung bei der Streichlänge der Graphiteinheit EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, Einzelheiten zum Antrag auf eine spezielle Bergbaulizenz (SML), der bei der tansanischen Bergbaukommission für Epanko eingereicht wurde, bekannt zu geben. Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens hat die tansanische Regierung die Beantragung einer speziellen Bergbaulizenz genehmigt, welche bei Erteilung die bestehende Bergbaulizenz ersetzen wird. Die vorhandene Bergbaulizenz für Epanko bleibt weiterhin aktiv und ermöglicht die Fortsetzung aller notwendigen Vorerschließungsaktivitäten. Die Vorteile der neuen SML umfassen: Verlängerung der Abbaulizenz auf 50 Jahre

Erweiterung der Bergbaupachtfläche auf 18,9 km2 und Abdeckung der Streichlänge der Graphiteinheit - eine Steigerung der von der neuen Bergbaupachtfläche abgedeckten Streichlänge um 87 %. Der SML-Antrag für Epanko wurde mit allen erforderlichen technischen Unterlagen bei der Bergbaukommission eingereicht. Der SML-Antrag deckt ein erweitertes Gebiet ab, das eine durchgehende Streichlänge von 5,6 km des Epanko Graphit VTEM-Körpers abdeckt. Die neue SML wird ausreichend sein, um einen potenziellen Mehrgenerationenbetrieb mit erweiterter Kapazität zu ermöglichen. Der Antrag sieht eine Lebensdauer von 50 Jahren für die SML vor, was durch die erweiterte Mineralisierung und die erwartete zukünftige Nachfrage gerechtfertigt ist. Das vom SML-Antrag abgedeckte erweiterte Gebiet umfasst auch den hoch aufragenden Gipfel der Epanko Western Zone Graphit-Kammlinie. Das geologische Team von EcoGraf hat vor kurzem bestätigt, dass dieses Gebiet die hochwertige Graphitmineralisierung von Epanko fortsetzt. Der Gipfel des Berges liegt auf 1.395 m Seehöhe und damit mehr als 300 m über dem Gipfel der bestehenden Western Zone. Diese Zone wird Ziel der Ressourcenbohrungen im Jahr 2023 zur Unterstützung der Erweiterungsstudie sein. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



