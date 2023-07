DAX 40 Wochenausblick: US-Arbeitsmarktdaten voraus - Berichtssaison im Blick

Nach den jüngsten Notenbanksitzungen dürften Anleger dies- und jenseits des Atlantiks insbesondere die kommenden US-Arbeitsmarktdaten nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Die Hoffnung auf ein Ende im Zinszyklus könnte Börsianer weiterhin bei Laune halten und zurück an die Aktienmärkte bewegen. Auch die Berichtssaison dürfte für zusätzliche Impulse sorgen. China-Daten überraschen positiv - EU-BIP- und Inflation im Fokus Zu Wochenbeginn könnten die Börsen Auftrieb durch neue Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte erfahren. Die Geschäftsbedingungen des chinesischen Produktionssektors hatten sich gegenüber dem Vormonat stärker aufgehellt als erwartet. (49,3 vs. 49,2 Punkte). Gleichzeitig notieren diese über dem Vormonatswert (49 Punkte).

