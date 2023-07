Zum Start in die neue Handelswoche verbucht das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec weitere Kursgewinne. Die in der Vorwoche kommunizierte Gewinnwarnung lässt die Anleger inzwischen kalt. Auch das Gros der Analysten bleibt unverändert optimistisch für den deutschen Biotech-Titel gestimmt.Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,00 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann wertete in einer am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...