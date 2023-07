Ludwigshafen (ots) -Offene Stellen schnellstmöglich und adäquat besetzen - das wünscht sich jedes Unternehmen. Die BKK Pfalz geht das Thema Recruiting neu an und investiert weiter in die eigene Arbeitgebermarke.Angefangen hat alles mit der Kreation eines Employer-Branding-Films, der die Identität der BKK Pfalz als Arbeitgeber auf den Punkt bringt. Das entstandene Video, in dem rund 30 Mitarbeitende der Krankenkasse mitwirken, transportiert nicht nur den Stolz auf die Arbeit im Unternehmen, sondern gibt auch authentische Einblicke in die Unternehmenskultur. Zusätzlich wurden kurze Clips zum Thema Kundenbetreuung und Ausbildung realisiert, die direkt auf konkrete Stellenprofile eingehen.Für die Personalakquise setzt die BKK Pfalz nun im Rahmen einer ganzheitlichen Video-Strategie auf Recruiting-Clips, die über Social Media ausgespielt werden. Über einen Bewerber-Funnel können sich Kandidat*innen innerhalb von 60 Sekunden bewerben - ohne Anschreiben und Lebenslauf. So werden auch die Talente erreicht, die gar nicht aktiv auf Jobsuche sind. Realisiert wurde die Kampagne gemeinsam mit dem Video-Recruiting-Spezialisten LIVE DIRECTORS aus Mannheim, mit dem die BKK Pfalz auch ein neues Karriereportal inklusive einem eigenen Bereich für Young Talents aufgesetzt hat."Die großartige Resonanz auf unsere Video-Kampagne hat sowohl mich als auch unsere HR überrascht. Wir haben nach dem Start der Kampagne innerhalb einer Woche knapp 100 Bewerbungen erhalten und viele gute Gespräche mit Kandidat*innen geführt. Ausschlaggebend war zum einen, dass wir von LIVE DIRECTORS alle Leistungen aus einer Hand erhalten haben. Und die Teammitglieder aus Unternehmenskommunikation und HR bei der BKK Pfalz waren im gesamten Projekt mit viel Herzblut, Engagement und Professionalität bei der Sache", so Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz."Es ist inspirierend, mit einem so tollen Kunden zusammenzuarbeiten, der den Mut hat, konsequent neue Wege zu gehen. Gemeinsam haben wir es geschafft, die Arbeitgebermarke der BKK Pfalz spürbar und anziehend zu gestalten. Die BKK Pfalz kommuniziert zeitgemäß und gibt Bewerbenden über ihre neue Karriereseite echte Einblicke mit Mehrwert. Der Erfolg unserer Recruiting-Strategie freut mich ungemein und zeigt, dass Vertrauen und Offenheit zu großartigen Ergebnissen führen können", betont Sven Deckert, Gründer und Geschäftsführer, LIVE DIRECTORS GmbH.Die neue Karriereseite der BKK Pfalz sowie der Employer-Branding-Clip sind hier zu finden: https://karriere.bkkpfalz.deDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkassemit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundlicheFamilienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovativeLösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versichertenkontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 167.000Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/5570223