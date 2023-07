Die Nachfrage nach Biokraftstoff - vor allem in Nordamerika - nimmt immer weiter zu. Zudem scheint sich in Europa "das China-Problem" in Wohlgefallen aufzulösen, nachdem dubiose Importe aufgedeckt wurden. Die Aktie von Verbio legt deshalb jeden Tag ein Stückchen zu und steht vor einem massiven Kaufsignal. Die Chance für Trader!

Den vollständigen Artikel lesen ...