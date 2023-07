NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen von Procter & Gamble auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen leicht positive Rückschlüsse auf die jüngste Geschäftsentwicklung des deutschen Konsumgüterkonzerns zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 00:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 00:46 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

