FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Porsche AG auf "Halten" mit einem fairen Wert von 115 Euro je Aktie belassen. Der Sportwagenbauer sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem gut gefüllten Auftragsbuch sowie einer Normalisierung der Lieferketten profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erscheine die weitere Entwicklung - bedingt durch die Fokussierung auf das Premium- beziehungsweise Luxussegment - weniger von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig als bei anderen Herstellern./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 10:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 10:19 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113

