ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Quartalszahlen von 9,30 auf 9,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kombination starker Kennziffern für Spanien und optimistischer Konzernprognosen, die darauf hindeuteten, dass die Gewinne in Mexiko nachhaltiger sein könnten als befürchtet, sowie das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro sorgten wieder für eine überzeugende Bewertung, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 23:53 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken