München (ots) -- Große Award Show findet am 25. Oktober 2023 in der BMW Welt statt.- Nina Gummich, Jella Haase und Jeanette Hain sind als "Beste Schauspielerin" nominiert.- Akeem van Flodrop, Dimitrij Schaad und Klaus Steinbacher sind als "Beste Schauspieler" nominiert.- Digitalministerin Judith Gerlach: "Mit dem Blauen Panther haben wir völlig neue Standards gesetzt. Der Preis symbolisiert die kreative Kraft der Medienbranche in Bayern und Deutschland."Nach dem erfolgreichen Relaunch im vergangenen Jahr präsentiert sich der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" dieses Jahr erneut mit einer großen Award Show im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN. Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2023 in der BMW Welt in München statt. Der Red Carpet und die Preisverleihung werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung ist zudem ab 22.30 Uhr auf 3sat zu sehen. Erstmalig werden auch die Streamingdienste Joyn und RTL+ sowohl den Red Carpet als auch die Award Show live übertragen.Digitalministerin Judith Gerlach: "Der Freistaat ist mit seinen vielen Produktionsfirmen und Kreativen einer der zentralen Standorte der Medienwirtschaft in Deutschland - eine Branche, die zunehmend digitaler wird. Es freut mich deshalb sehr, dass wir mit dem 'Blauen Panther' erneut die Kreativsten und Innovativsten dieser vitalen Branche auszeichnen können."BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern GmbH: "Der Relaunch des Blauen Panthers im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN war ein voller Erfolg, sowohl für die versammelte Branche als auch für das Publikum. Daran wird 2023 thematisch und visuell angeknüpft. Wir freuen uns auf eine hochkarätige und unterhaltsame Show, mit der wir die besten Produktionen aus TV, Streaming und Web feiern."Tatjana Bister, Leiterin BMW Welt: "Die BMW Welt steht für Fortschritt und Innovation - und genau das ehrt auch der Blaue Panther im Bereich Fernsehen. Nach einem erfolgreichen Auftakt unserer gemeinsamen Partnerschaft im vergangenen Jahr freuen wir uns, dass die BMW Welt mit ihrer beeindruckenden und vielfältigen Architektur 2023 ebenfalls wieder Gastgeber für den Blauen Panther sein darf."Vier Kategorien, sechs nominierte Schauspielerinnen und SchauspielerFür den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in vier Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment und Kultur / Bildung. Wie viele Blaue Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan dabei in welcher Kategorie vergeben werden, entscheidet die Jury. Diese erfreute sich auch 2023 an den zahlreichen und vielfältigen Einreichungen.Der Juryvorsitzende Prof. Dr. Klaus Schaefer: "Die Gesamtzahl der Einreichungen zur Prämierung mit dem Blauen Panther ist gegenüber dem letzten Jahr nochmals gestiegen, was auch ein Zeichen dafür ist, dass dieser Preis heiß begehrt ist und bei Sendern, Streamingdiensten und Film- und Fernsehschaffenden einen hohen Stellenwert hat. Die Qualität der eingereichten Produktionen war durchwegs hoch. Es war keine einfache, aber lohnende Aufgabe, aus dieser Fülle herausragender Sendungen und Werke am Ende die Kandidatinnen und Kandidaten für die Nominierungen und für die Preise auszuwählen. Die Jury hat sehr konzentriert und mit hohem Engagement gesichtet, beraten, diskutiert und schließlich entschieden. Ich denke, dass es auch heuer wieder gelungen ist, ein überzeugendes Bukett ausgezeichneter Leistungen auszuwählen."Das sind die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler":- Nina Gummich für ihre Rolle als Alice Schwarzer in dem Zweiteiler "Alice" (Neue Schönhauser Filmproduktion in Koproduktion mit rbb/ WDR/ ARD-Degeto für Das Erste)- Jella Haase für ihre Rolle als Kleo in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures für Netflix)- Jeanette Hain für ihre Rolle als Jutta in der Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" (NEUESUPER für Prime Video)- Akeem van Flodrop für seine Rolle als Dawit in der Serie "I don't work here" (NEUESUPER für ZDFneo)- Dimitrij Schaad für seine Rolle als Sven in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures für Netflix)- Klaus Steinbacher für seine Rolle als Franz Beckenbauer in dem Biopic "Der Kaiser" (Bavaria Fiction für Sky)Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2023Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer, langjähriger Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), vergibt eine unabhängige Jury den Blauen Panther. Diese besteht 2023 aus: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Susanne Aigner (Medienmanagerin und ehem. Geschäftsführerin Warner Bros. Discovery), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (VOX), Kamila Schmid (Sky Deutschland), ergänzt durch die Fachexpert:innen Adina Mungenast (ehem. FFF Bayern), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH) und Torsten Zarges (DWDL.de).Coming soon: "Blauer Panther - TV & Streaming Award" Publikumspreise 2023Auch die im letzten Jahr erstmals eingeführten Publikumspreise wird es 2023 wieder geben. In wenigen Wochen kann das Publikum unter www.blauerpanther.com über die "Beliebteste Serie" und die "Beliebteste Unterhaltungssendung" abstimmen und Tickets für die Award Show gewinnen.Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen der Award Show am 25. Oktober 2023 in München verkündet und ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (25. - 27. Oktober 2023) statt.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. 