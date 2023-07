Fuchs SE (Fuchs) meldete im zweiten Quartal ordentliche Zahlen, obwohl Umsatz und EBIT unter den Erwartungen der Analysten lagen, was hauptsächlich auf die langsame Erholung in China zurückzuführen ist. Sowohl Umsatz als auch Rentabilität profitierten von den Preiserhöhungen, die im Laufe des Jahres 2022 vorgenommen wurden und die die Auswirkungen der schwächeren Volumen ausglichen. Die EBIT-Marge verbesserte sich im Jahresvergleich aufgrund besserer Bruttomargen. Das Management ist zuversichtlich, Umsatz und Rentabilität für den Rest des Jahres zu erreichen, und hat seine Prognose für 2023 bekräftigt, was beruhigend ist. Die Analysten von AlsterResearch räumen ein, dass die kurzfristigen Herausforderungen fortbestehen; sie sind jedoch der Ansicht, dass strukturelle Wachstumstreiber Fuchs dabei unterstützen sollten, das angestrebte EBIT-Ziel von EUR 500 Mio. bis 2025 und eine EBIT-Marge von 15% langfristig zu erreichen. AlsterResearch bekräftigt das BUY-Rating und erhöht das DCF-basierte Kursziel leicht auf EUR 43,00 (alt: EUR 42,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken