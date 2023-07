NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 69 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem überraschend starken zweiten Quartal sei sie für das vergleichbare Umsatzwachstum im laufenden Jahr zuversichtlicher als der Lebensmittelhersteller, für die Margen aber ein wenig vorsichtiger, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete sie mit der Dekonsolidierung des Russlandgeschäfts. Die seit Jahresbeginn gut gelaufene Aktie habe aber angesichts guter Geschäftsaussichten in Europa noch Luft nach oben./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 19:05 / ET

FR0000120644