Berlin (ots) -Eine zuverlässige WLAN-Verbindung auf Großveranstaltungen wie Festivals ist für Besucher:innen mindestens genauso wichtig wie für Eventmanager und digitale Eventorganisation. Event-Experte Max Pohl von Eventnet klärt auf, warum Gäste-WLAN auf Großveranstaltungen wie Festivals für Besucher:innen heute essentiell ist und bis an die Grundbedürfnisse geht.Insta, TikTok, WhatsApp und Co. gehören zwar zu den meistgenutzten Apps auf dem Festivalgelände, machen aber nur einen Bruchteil dessen aus, was Besucher:innen mit ihrem Internetzugang auf Veranstaltungen machen. Max Pohl von Eventnet (www.eventnet.de), einem der führenden Anbieter von Event-WLAN-Lösungen, räumt mit dem Vorurteil auf, dass insbesondere jüngere Besucher:innen das Internet auf Großveranstaltungen nur zum Chatten, Streamen oder zur Selbstinszenierung nutzen. Er macht deutlich, dass ein leistungsfähiges und zuverlässiges Gäste-WLAN essentiell für das Event-Erlebnis ist, da die Bedürfnisse des Publikums weit über die klischeehafte Instagram-Story des Lieblings-DJs hinausgehen: WLAN sei letztlich sogar entscheidend dafür, wie sicher sich die Festivalbesucher:innen fühlen.1. Die soziale Dimension von Festival-WLAN: Kommunikation und KoordinationWLAN spielt eine maßgebliche Rolle bei der sozialen Interaktion und der Koordination von Treffen in großen Menschenmengen. "Auf Festivals treffen sich Freunde - oft aus der ganzen Republik. WLAN ermöglicht es, sich in der Masse zu finden", erklärt Pohl. Folgendes Szenario hat laut dem Eventexperten jeder Festivalbesucher schon einmal erlebt: Freunde verloren, kein Netz, keine Möglichkeit, Google Maps zu nutzen oder den Standort per WhatsApp zu versenden. "Ohne WLAN ist die Signalpistole oft die einzige Möglichkeit, sich in der Masse wiederzufinden - und die hat normalerweise niemand im Gepäck. WLAN ist der Schlüssel, um sich zu vernetzen, zu verabreden und gemeinsame Erlebnisse zu teilen", betont Pohl. Und er fügt hinzu: "Es geht nicht nur um Social Media. Die Möglichkeit, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, ist für viele Besucher:innen ein wichtiges Element des Festivalerlebnisses."Auch wenn das Posten von Fotos und Videos auf sozialen Medien oft belächelt wird, ist es für viele Besucher:innen ein wichtiger Teil der Festivalerfahrung. "Es geht dabei nicht nur um Selbstinszenierung, sondern darum, Erinnerungen zu schaffen und zu teilen: den Moment festhalten", sagt er und betont, dass diese Aspekte als wesentliche Elemente für den Erfolg von Veranstaltungen anerkannt werden sollten.2. Notfallkommunikation: Unsichtbare Helden im ErnstfallSicherheit ist bei Großveranstaltungen wie Festivals ein zentrales Thema. Eine zuverlässige WLAN-Verbindung spielt dabei eine wichtige Rolle. Max Pohl: "In Notfällen können Besucher:innen das WLAN nutzen, um Hilfsdienste zu kontaktieren oder wichtige Sicherheitsupdates und Warnungen zu erhalten. Eine stabile Internetverbindung ist in solchen Situationen entscheidend. Wenn die Mobilfunkabdeckung auf großen Festivals überlastet oder unzuverlässig ist, sorgt ein stabiles WLAN dafür, dass Besucher:innen notwendige Informationen erhalten und ihre Angehörigen erreichen können."3. Sicherheit: Stärkung der Awareness-Teams durch vernetzte KommunikationEin weiterer Aspekt, der die Relevanz von WLAN auf Festivals unterstreicht, ist der zunehmende Einsatz von Awareness-Teams auf Veranstaltungen. Diese Teams, bestehend aus pädagogisch ausgebildeten Personen, unterstützen Festivalbesucher:innen bei Fällen von Diebstahl, Übergriffen oder anderen sicherheitsrelevanten Problemen. Um effektiv arbeiten zu können, müssen diese Teams weit über das gesamte Gelände verteilt sein und nicht nur effizient untereinander, sondern auch beispielsweise mit dem Rettungsdienst kommunizieren. WLAN ist dabei laut Pohl eine unverzichtbare Ressource: "Event-WLAN ermöglicht den Teams neben der reinen Kommunikation auch den direkten Zugriff auf medizinisches Fachwissen im Web oder lokale Sicherheitswarnungen in Echtzeit." Gerade die Arbeit der Awareness-Teams zeigt, dass WLAN auf Festivals weit mehr ist als digitales Entertainment - sondern im Ernstfall lebenswichtig sein kann.4. WLAN als digitaler Kompass: Navigationshilfe und sichere Orientierung auf FestivalsIn Zeiten von GPS-Unterstützung und interaktiven Karten sind analoge Karten zur Navigation überholt. Viele Veranstalter erstellen daher bereits äußerst detaillierte, oft interaktive Geländepläne, die sie auf der Festival-Website bereitstellen. Doch um auf diese zugreifen zu können, ist WLAN häufig unverzichtbar: "Ohne Internetzugang vor Ort bleiben diese Pläne unerreichbar. Ein zuverlässiges Gäste-WLAN ist daher mehr als ein Luxus - es ist ein notwendiger Service, der das Festivalerlebnis mit einem Klick verbessert", konstatiert Pohl.5. WLAN: Das Info-Terminal im HosentaschenformatDer digitale Wandel hat außerdem die Art und Weise verändert, wie Veranstalter mit ihren Besucher:innen kommunizieren. Online-Plattformen und Festival-Apps dienen heute als zentrale Informationsquelle für Programmänderungen, wetterbedingte Abweichungen und ähnliche wichtige Updates. "Um diese Informationen zeitgleich an alle Besucher:innen zu übermitteln, braucht es ein stabiles WLAN", so Pohl. Denn ohne Internet bleiben die Besucher:innen im Dunkeln über die neuesten Entwicklungen - was ihr Festivalerlebnis negativ beeinflussen kann. 