Sliema, Malta (ots) -Mr Green - der preisgekrönte Online-Glücksspielanbieter - hat sein lizenziertes Slot-Angebot in Deutschland gestartet und bietet unter www.mrgreen.de ein erstklassiges, auf deutsche Spielerinnen und Spieler zugeschnittenes Spielerlebnis. So wurde Mr Green in Deutschland als Gentleman des Online Gaming bekannt.Nach der behördlichen Zulassung im März 2023 können deutsche Spieler das Portfolio an Online-Slots bei Mr Green auf der Webseite und über die App (https://www.mrgreen.de/mrgreen-apps-ios-android/), die im deutschen iOS App Store zu finden ist, genießen. Die Spielerinnen und Spieler erwartet das beste Kundenerlebnis über alle Berührungspunkte hinweg sowie lokalisierte Mr Green-Kampagnen, attraktive Spiele und persönliche Angebote. Das Slot-Angebot von Mr Green bietet seiner deutschen Kundschaft das beste Spielerlebnis und erstklassige Unterhaltung - die preisgekrönte Marke Mr Green löst ihr Versprechen beim Thema Spielerschutz (https://www.mrgreen.de/greengaming/) und eines wirklich kundenorientierten Produkts jedenfalls ein. Es stehen bereits unzählige, behördlich zugelassene Spiele von verschiedenen Providern zur Auswahl, darunter neben Play'n Go und Pragmatic auch die beliebtesten deutschen Anbieter wie Greentube, Merkur, Gamomat oder Amatic. Unter dem Motto "Mr Green - so spielt man heute" steht Mr Green für verantwortungsbewusstes Spielen (https://greengaming.com/de/) und beste Unterhaltung.Mr Green erhebt keinerlei Einzahlungs- oder Auszahlungsgebühren und bietet faire Bonusbedingungen. Die Game-Designs der Spielautomaten und Slots (https://www.mrgreen.de/blog/spielautomaten-slots) arbeiten mit den neuesten KI-Systemen (ja, Künstliche Intelligenz), so dass die Spielerinnen und Spieler in den Genuss eines noch nie dagewesenen Maßes an Personalisierung kommen. In Deutschland wird Mr Green auf der Technologieplattform von 888 gehostet. In einem der spannendsten Glücksspielmärkte in Europa werden Mr Green und 888 die Technologie nutzen, um ihre Marktposition in den kommenden Monaten zu stärken.Amit Berkovich, VP Head of Poker und Managing Director ROW der Gruppe dazu: "Mr Green wird die stärkste Marke unserer Gruppe auf dem deutschen Markt und der Start ist ein großartiges Beispiel dafür sein, was unsere gemeinsame Gruppe leisten kann. Wir sind mit der Marke Mr Green seit März 2023 live und das nur dank unserer behördlich zugelassenen, hochmodernen Plattform und dank der starken Zusammenarbeit aller Teams, die wirklich in Rekordzeit ein völlig neues Setup und Angebot für unsere deutsche Kundschaft ermöglicht haben.""Mit einer so großartigen Glücksspielmarke wie Mr Green ist das Unternehmen nun in der Lage, schnell Marktanteile zu gewinnen und die strategische Vision des Unternehmens mit Deutschland als wichtigem Wachstumsmarkt zu verwirklichen", so Amit Berkovich weiter.Über Mr Green Deutschland:Mr Green ist eine Marke von 888 Germany Limited, einem offiziell lizenzierten Betreiber für Online Slots in Deutschland im Besitz der 888 Holdings plc.Teilnahme ab 18 | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter www.buwei.de | Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst | AGB & Bonusbedingungen geltenErlaubtes Glücksspielangebot gemäß Whitelist, § 9 Abs. 8 GlüStV 2021 unter der Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Behördlich zugelassener Anbieter virtueller Automatenspiele.Über 888 Holdings Plc:888 Holdings plc (und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "888" oder die "Gruppe") ist eines der weltweit führenden Wett- und Glücksspielunternehmen. Die Gruppe besitzt und betreibt international bekannte Marken wie William Hill, 888 und Mr Green. Darüber hinaus betreibt die Gruppe die Marken SI Sportsbook und SI Casino in den USA in Partnerschaft mit der Authentic Brands Group.Die in Gibraltar gegründete Gruppe, deren Hauptsitz sich in London befindet und die an der Börse notiert ist, hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigt weltweit über 11 000 Mitarbeiter.Das Ziel der Gruppe ist es, in der Welt des Glücksspiels führend zu sein, indem sie die besten Wett- und Spielerlebnisse schafft und den Menschen unvergleichliche Momente der Spannung in ihren Alltag bringt. Dies erreicht sie durch die Entwicklung modernster Technologien und inhaltsreicher Produkte, die Kunden weltweit ein unterhaltsames, faires und sicheres Wett- und Spielvergnügen bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://corporate.888.com/Teilnahme ab 18 | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter www.buwei.de