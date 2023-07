Die Vorzugsaktien von Sartorius haben ihre jüngste Erholung am Montag fortgesetzt. AKTIONÄR-Leser freuen sich indes über ein Plus von mehr als 20 Prozent innerhalb von fünf Wochen. Schafft es die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers nun den nächsten Widerstand zu überwinden, besteht noch mehr Aufwärtspotenzial.Schon am vorvergangenen Freitag zeigte die Sartorius-Aktie erste Stärke und beendete den Tag mit einem Plus von 6,4 Prozent. Dabei übersprang sie den GD50, der aktuell bei 267,20 Euro verläuft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...