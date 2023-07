Die Erste Group hat im 1. Halbjahr ein Betriebsergebnis von 2,7 Mrd. Euro erreicht, das ist ein Plus von 44,5 Prozent im Periodenvergleich. Der Nettogewinn belief sich im 1. Halbjahr 2023 auf 1,49 Mrd. Euro (H1 2022: 1,14 Mrd. Euro). Die positive Entwicklung des Handelsergebnisses und des Zinsüberschusses hätten das Ergebnis getrieben, so die Bank. Der Zinsüberschuss stieg aufgrund von Zinserhöhungen sowie des höheren Kreditvolumens deutlich auf 3.561,1 Mio. Euro (+25,5 Prozent), am stärksten in Österreich. Die Kundenkredite stiegen seit Jahresende auf 204,9 Mrd. Euro (+1,4 Prozent), wobei sowohl das Privat- als auch das Unternehmenskreditvolumen Wachstum verzeichneten. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf 1.274,7 Mio. Euro (+4,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...