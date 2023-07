Der S&P 500 pendelt aktuell um die Marke von 4.600 Punkten und ging am Freitag bei 4.583 Punkten aus dem Handel und zeigt sich vorbörslich bei 4.590 Punkten etwas höher. Kann der S&P 500 weiter ansteigen und das Verlaufshoch bei 4.611 Punkten überbieten. Die Luft wird immer dünner, aber die Käufer greifen weiter zu. An der Lage hat sich nichts geändert. Der Aktienmarkt befindet sich in einem Kaufrausch und als Signalgeber gilt weiterhin der 10er-EMA ...

