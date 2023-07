Eines der weltweit größten Medien- und Technologieunternehmen wendet sich an den Branchenführer der Streaming-Technologie, um seine Videoaktivitäten zu stärken, das Wachstum zu beschleunigen und Kosteneffizienz zu erzielen

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit renommierteste Unternehmen für Streaming-Technologie, gab heute eine Vereinbarung bekannt, nach der der globale Medien- und Technologieriese Yahoo die preisgekrönte Streaming-Technologieplattform von Brightcove in seinem Portfolio an digitalen Angeboten nutzen und umfassend integrieren wird. Als exklusiver Anbieter von Streaming-Technologie für Yahoo wird Brightcove sein Video-Streaming durchgängig vorantreiben und so die enorme und wachsende Nachfrage der Verbraucher bedienen. Die Technologie von Brightcove wurde aufgrund der Fähigkeit des Anbieters ausgewählt, seine Dienste global in großem Maßstab mit höchster Qualität und Sicherheit anzubieten und zuverlässige, optimierte und kosteneffiziente Streaming-Operationen für Yahoo bereitzustellen.

"Als eine etablierte Marke, die riesige Mengen an Videoinhalten an Verbraucher auf der ganzen Welt liefert, freuen wir uns, Yahoo in der Brightcove-Familie willkommen zu heißen", sagte Marc DeBevoise, CEO und Vorstandsdirektor von Brightcove. "Diese Partnerschaft stützt unsere Bemühungen zur Verwirklichung der Vision, das Streaming-Unternehmen zu sein, dem weltweit am meisten vertraut wird."

Yahoo und seine Unternehmen umspannen ein ausgedehntes Medienimperium, das Nachrichten, Sport und Unterhaltung umfasst und Nutzer auf der ganzen Welt bedient. Das Unternehmen benötigte eine skalierbare und zuverlässige Technologie, um seine Streaming-Inhalte bereitzustellen und seine internen Videokapazitäten einschließlich unterstützender Infrastruktur zu erweitern und sie in manchen Fällen zu ersetzen.

"Die sich verändernden digitalen Landschaften und der technische Fortschritt bringen Medienunternehmen in eine einzigartige Situation, in der sie das betriebliche Wachstum in globalem Maßstab gleichzeitig mit Ressourcenoptimierung, finanzieller Nachhaltigkeit und Rentabilität ausbalancieren und gewährleisten müssen", fuhr DeBevoise fort. "Unsere Plattform wird Yahoo dabei helfen, seine Geschäftsziele zu erreichen, indem sie dieses Gleichgewicht unterstützt. Unser Service wird das Gesamterlebnis ihrer Verbraucher um die branchenführende, qualitativ hochwertigste, skalierbarste und sicherste Plattform für Streaming-Technologie erweitern."

"Da Yahoo weiter wächst und mehr Inhalte bereitstellt, war es für uns unerlässlich, eine Lösung zu finden, die unserer globalen Reichweite gerecht wird und unseren Nutzern das höchste Leistungsniveau bietet", sagte Matt Sanchez, Präsident und GM, Home Ecosystem bei Yahoo. "Die Streaming-Plattform von Brightcove bietet eine überragende Skalierbarkeit und Performance, und ihr Team entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um das beste Benutzererlebnis zu bieten und unsere Geschäftsziele zu erreichen."

Yahoo hat Brightcove als offiziellen Streaming-Partner ausgewählt, weil das Unternehmen:

eine solide Erfolgsbilanz in Bezug auf Größe und Leistung nachgewiesen hat

Einsparmöglichkeiten im vorhandenen Paket der Streaming-Technologie identifiziert hat

markterprobte Lösungen zur Unterstützung des aktuellen und geplanten Videoverkehrs bereitgestellt hat

unproblematisch in das aktuelle Monetarisierungs-Paket und die Spielererlebnisse integriert werden konnte

die Möglichkeit bietet, die Werbeerträge zu erhöhen und die Umsatzleistung zu steigern

Die technischen Lösungen von Brightcove verschaffen Yahoo einen optimierten Veröffentlichungs- und Bereitstellungsworkflow für Video-on-Demand (VOD), Live-Streaming- und lineare Funktionen, Monetarisierungslösungen und ein branchenführendes Player- und App-Framework.

Yahoo bereichert die Liste der Medienunternehmen, die auf die erstklassige Technologie von Brightcove vertrauen, darunter AMC Networks, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, BBC, CBC/Radio-Canada, Cox Media Group, Forbes, The Metropolitan Opera, Sky und viele mehr.

