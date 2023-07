NEW YORK (dpa-AFX) - Anhaltende Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen dürften die US-Aktienmärkte auch zum Start in die neue Börsenwoche begleiten. Positive Impulse liefert zudem die Berichtssaison der Unternehmen, die bisher besser als befürchtet ausfällt. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets verwies darauf, dass bislang knapp 80 Prozent der Unternehmen aus dem S&P-500-Index mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen haben.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 35 518 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex im Monat Juli ein Plus von rund 3,2 Prozent an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Montag zum Handelsstart mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent bei 15 782 Punkten erwartet.

Die Aktien von Tupperware stiegen im vorbörslichen Handel um weitere 7,5 Prozent, nachdem sie sich in der Vorwoche im Wert mehr als verdreifacht hatten. Vergangenen Montag waren die Papiere des angeschlagenen Herstellers von Küchenutensilien ohne erkennbare Nachrichten um mehr als 75 Prozent in die Höhe geschnellt.

Die Titel von Palantir Technologies verteuerten sich vorbörslich um 6,9 Prozent und setzten damit ihre Rally fort. Am Freitag hatten die Anteilsscheine des Softwareherstellers von einer Studie des Analystenhauses Wedbush profitiert, das die Bewertung von Palantir mit einem "Outperform"-Rating aufgenommen hatte. "Wir glauben, dass Palantir eine KI-Festung gebaut hat, die unübertroffen ist. Palantir ist bereit, ein wichtiger Akteur in der KI-Revolution im nächsten Jahrzehnt zu sein", hieß es von Wedbush.

Für die Aktien von Yellow ging es vorbörslich um 6,6 Prozent nach oben. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass der Spediteur am Sonntag seinen Betrieb eingestellt habe und sich darauf vorbereitet, Insolvenz anzumelden./edh/jha/

