Der DAX hat am Montagvormittag ein neues Rekordhoch bei 16.529 Punkten markiert. Die jüngste Performance beim DAX spiegelt die aktuell gute Stimmung an der Börse. Trotz durchwachsener Konjunkturdaten wird die sinkende Inflation begrüßt und die damit einhergehend zurückhaltendere Notenbankpolitik. Aber heißt das, dass der DAX weiterhin zulegen wird? Und lohnt sich der Einstieg jetzt überhaupt noch? Über diese Fragen spricht David Hartmann von Vontobel im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Er stellt Anlegern eine Möglichkeit vor, über ein Zertifikat in den DAX zu investieren. Wie das funktioniert und welche Chancen das Investment bietet, erfahren Sie in der Sendung.