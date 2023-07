EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

EcoGraf Limited: QUARTALSBERICHT



31.07.2023 / 15:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





QUARTALSBERICHT

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR, Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein vertikal integriertes Unternehmen zur Entwicklung von Batterieanodenmaterialien, freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 zu veröffentlichen.

HIGHLIGHTS

EcoGraf Naturgraphit-Projekte

Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens mit POSCO, in dem die Parteien übereinkommen, endgültige Vereinbarungen über den Verkauf und den Kauf von EcoGrafs Batterieanodenmaterialprodukten zu treffen und in Bezug auf folgende Punkte zusammenzuarbeiten: Entwicklung und Erweiterung der Epanko Graphitmine Entwicklung von Anlagen zur Mikronisierung und Sphäronisierung von Batterieanodenmaterial, zur Lieferung von ungereinigtem sphärischen Graphit für die Reinigung Entwicklung von Feinstoffen als Nebenprodukt, einschließlich GreenRECARB von EcoGraf, einem Induktions- und Elektrolichtbogenofen-Recarburizer, der aus dem Mikronisierungs- und Sphäronisierungsprozess hervorgeht Nutzung der Engineering-, Finanzierungs- und Investitionskapazitäten von POSCO Ansiedlung von EcoGraf-Batterieanodenmaterialanlagen in der Nähe geplanter POSCO-Anodenentwicklungen Technische Zusammenarbeit bei Reinigungstechnologien EcoGrafs Möglichkeit zum HFfree-Anodenrecycling

EcoGraf unterzeichnet ein Rahmenabkommen mit der Regierung von Tansania für die Erschließung von Epanko durch das neue Joint-Venture-Unternehmen Duma TanzGraphite, an dem EcoGraf zu 84 % und die Regierung zu 16 % beteiligt sind

Einreichung eines Antrags auf eine spezielle Bergbaulizenz, die ein erweitertes Gebiet von 18,9 km 2 abdeckt

abdeckt Abschluss des Vorerschließungsprogramms für Epanko mit herausragenden Ergebnissen und attraktiven Finanzkennzahlen der Phase 1 zur Unterstützung des Finanzierungsprogramms mit einem ungeprüften NPV 10 vor Steuern von 348 Millionen US-Dollar

vor Steuern von 348 Millionen US-Dollar Projektfinanzierungsprogramm läuft in Zusammenarbeit mit den Finanzberatern des Unternehmens, um die Fremdfinanzierung für den Bau der neuen Epanko-Mine zu sichern

Das Verfahren zur Auswahl eines EPCM-Auftragnehmers für die Front End Engineering Design (FEED)- und Bauphase ist weit fortgeschritten

Bohrvertrag für ein Programm zur Unterstützung der Infrastrukturanforderungen, der detaillierten Minenplanung, der Detailplanung der Verfahrensanlage und der zukünftigen Erweiterung ist erteilt. Aero-magnetische Untersuchungen liefern starke Hinweise darauf, dass sich die Mineralisierung südlich der aktuellen Ressource in der westlichen Zone fortsetzt; eine erste Kampagne entlang einer 950 m langen Streichlänge wird abgeschlossen werden.

GR Engineering wurde mit einer Größenordnungsstudie beauftragt, um die Erweiterungspläne weiterzuentwickeln und die Größe der Phase-1-Erschließung zu vervierfachen. Die Studie wird Optionen für zukünftige Erweiterungsanlagen, Größenvorteile und Infrastrukturanforderungen bewerten.

Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) über die Entwicklung der Übertragungsinfrastruktur für die Stromversorgung von Epanko

Vermessungsarbeiten für den Neuansiedlungsaktionsplan laufen

EcoGraf-Batterieanodenmaterial

Einrichtung zur Produktqualifizierung Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 2,9 Millionen AUD für eine Anlage zur Produktqualifizierung von Batterieanodenmaterial im Rahmen des Critical Minerals Development Program der australischen Bundesregierung Detaillierte Projektplanungs- und Beschaffungsaktivitäten sind auf dem Weg, um die Einrichtung der Produktqualifizierungsanlage zu unterstützen, die Anfang nächsten Jahres in Betrieb genommen werden soll Laufendes technisches Reinigungsprogramm, das Effizienzsteigerungen beim Energie- und Reagenzienverbrauch ermöglicht Das internationale Ingenieurbüro Hatch wurde beauftragt, die wichtigsten Optionen für das Verfahren als Paket im großen Maßstab zu bewerten. Die bisherigen Arbeiten haben zu erheblichen Verbesserungen bei den Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen geführt Gespräche mit Batteriemarktteilnehmern über die Einrichtung von EcoGraf-Reinigungsanlagen im kommerziellen Maßstab in wichtigen globalen Batterieregionen werden fortgesetzt



Eine unabhängige Bewertung potenzieller Standorte für mechanische Formgebungsanlagen in Tansania wird für das laufende Quartal erwartet

Erteilung eines Patents durch die US-Patent- und -Markenbehörde

IP Australia wird voraussichtlich Ende 2023 eine Anhörung zu den Einsprüchen zweier Parteien gegen die geplante Erteilung des australischen EcoGraf-Patents abhalten

EcoGraf-Anodenmaterial-Recycling

Bewertung von Proben von Produktionsanoden-Elektrodenschrott mit Batterieherstellern

Gespräche mit OEM-Herstellern für Elektrofahrzeuge zur Unterstützung ihrer Nachhaltigkeitsprogramme in Europa und Nordamerika

UNTERNEHMEN

Keith Jones wird als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor in den Vorstand berufen

Rücknahme des Prospekts von Innogy Limited aufgrund des geschwächten IPO-Marktes und des gestiegenen Interesses von Unternehmen an den Nickel-, Lithium- und Gold-explorationsanlagen

Barmittel und Einlagen zum 30. Juni 2023 in Höhe von 38,6 Mio. AUD

Unternehmensübersicht

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien auf, um hochreine Graphitprodukte für die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien und fortschrittliche Fertigungsverfahren herzustellen. Bis heute wurden über 30 Millionen US-Dollar investiert, um ein äußerst attraktives Graphitabbau- und Mineralverarbeitungsgeschäft aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für spezielle industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Mithilfe seiner umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie wird das Unternehmen den Flockengraphit veredeln, um Hochleistungs-Batterieanodenmaterial mit 99,95 % Kohlenstoff zu produzieren. Mit diesem werden Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika beliefert werden, während die Welt auf saubere, erneuerbare Energien umstellt.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Bevorstehende Konferenzen

Africa Down Under vom 6.-8. September 2023 in Perth, Western Australia.

Batteries Event vom 10.-13. Oktober 2023 in Lyon, Frankreich.

Mines and Money @ IMARC vom 31. Oktober - 2. November 2023 in Sydney, New South Wales,.

AABC US vom 11.-14. Dezember 2023 in San Diego, California.

Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung des englischen Tätigkeitsberichts. Nur der englische Bericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf 2584906.pdf (ecograf.com.au)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen in Bezug auf die Machbarkeitsstudie zur Produktion von Batteriegraphit mit der EcoGraf-Technologie des Unternehmens, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus einer ASX-Meldung vom 5. Dezember 2017 "Battery Graphite Pilot Plant", aktualisiert am 17. April 2019 "EcoGraf Delivers Downstream Development", am 5. November 2020 "Completion of EcoGraf Processing Facility Development Report" und am 14. Juli 2021 "Commercial Scale Program Delivers 20% Product Yield Increase", verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den aus den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der am 5. Dezember 2017 veröffentlichten und am 17. April 2019, 5. November 2020 und 14. Juli 2021 aktualisierten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich der Produktionsziele und der von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen, sind einer ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie" entnommen, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der am 21. Juni 2017 veröffentlichten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die in der Meldung vom 28. April 2023 genannten Produktionsziele basieren auf 45 % gemessenen Ressourcen, 38 % angezeigten Ressourcen und 17 % abgeleiteten Ressourcen für die 18-jährige Lebensdauer der Mine. Die gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen, die das Produktionsziel untermauern, wurden von einer kompetenten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang 5A (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen hat abgeleitete Mineralressourcen als Teil des Produktionsziels verwendet. Abgeleitete Mineralressourcen weisen ein geringes Vertrauen auf, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung von angezeigten Mineralressourcen führen werden oder dass das Produktionsziel selbst verwirklicht wird. Die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts wurde unter Ausschluss des abgeleiteten Materials bewertet, was bestätigt, dass die Verwendung der abgeleiteten Mineralisierung kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts ist.

Mineralressourcen

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Mineralressourcen des Graphitprojekts Merelani-Arusha beziehen, wurden zuvor vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 8. September 2015 "Merelani Upgrade Paves Way for PFS"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Mineralressourcen des Graphitprojekts Epanko beziehen, wurden vom Unternehmen zuvor in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 31. März 2017 "Epanko Mineral Resource Upgrade"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Erzreserven des Graphitprojekts Epanko beziehen, wurden vom Unternehmen zuvor in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 "Updated Bankable Feasibility Study"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der vorherigen Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Mineralressourcen - Erklärung der sachkundigen Person

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ASX-Meldung des Unternehmens "38 % Increase in the Epanko Mineral Resource" vom 2. März 2023 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

31.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com