Mit zwei gegensätzlichen, klassische Anlagestrategien den Markt schlagen? Das soll anscheinend bei einigen Titeln funktionieren.

Günstig bewertete Wachstumsaktien bieten derzeit gute Anlagechancen, davon ist Brian Belski, Chefstratege beim Vermögensverwalter BMO Capital Markets, überzeugt. Die sogenannten GARP-Aktien (Growth at a reasonable price; deutsch: Wachstum zu einem vernünftigen Preis) sollten ihm zufolge einen Hauptbestandteil eines Anlageportfolios ausmachen. "Wir haben bei unserer Arbeit festgestellt, dass GARP-Strategien über längere Zeiträume viel besser abschneiden als allein auf Wachstum oder Wert ausgerichtete Strategien", argumentiert Belski laut CNBC.

Wachstum und Wert (engl: Growth und Value) sind eigentlich zwei gegensätzliche klassische Anlagestrategien. Growth-Titel kommen normalerweise aus Wachstumsbranchen, von denen Aktionäre erwarten, dass sie in Zukunft an Wert gewinnen werden. Ein klassisches Beispiel dafür sind Tech-Unternehmen. Value-Investoren versuchen im Gegensatz dazu, günstig bewertete Titel zu finden, die unter ihrem wahren Wert gehandelt werden. Sie spekulieren auf Kurssteigerungen dadurch, dass der Markt den wahren Wert eines Titels erkennt.

BMO definiert die Mischung beider Strategien - die GARP-Titel - über drei Kriterien: Sie müssen erstens ein zukunftsgerichtetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) haben, das KGV muss unter dem Median des S&P 500 liegen, während drittens ihr Gewinnwachstum größer als der Median des Index ist.

Einer dieser GARP-Titel, den die BMO-Analysten aktuell als "Outperform" bewerten, ist der US-IT-Dienstleister DXC Technology. Das KGV für das laufende Geschäftsjahr ist mit 16 tatsächlich günstiger als der Durchschnitt im Index (23), allerdings lag die Kursentwicklung auch deutlich unter dem Schnitt der Tech-Branche. DXC verbuchte seit Jahresanfang nur 4,5 Prozent Plus, während der Tech-lastige Nasdaq 100 seit Jahresbeginn um 45 Prozent stieg. Verkennt der Markt nur den wahren Wert von DXC? Andere Analysten sind skeptischer: Die Mehrheit bewertet den Titel neutral, das mittlere Kursziel liegt mit 29,67 US-Dollar nur leicht über dem aktuellen Kurs von 27,70 US-Dollar.

Das ist bei einer anderen GARP-Aktie schon anders: der Online-Zahlungsdienst Paypal. Die Aktie ist mit einem KGV (2023e) von 22 zwar nur leicht günstiger als der Index, allerdings sehen Analysten hier deutlich mehr Potenzial und bewerten den Titel mehrheitlich als "Kauf". Das mittlere Kursziel liegt 27 Prozent über dem aktuellen Kurs von 73,98 US-Dollar. Die Performance seit Jahresanfang ist mit knapp vier Prozent allerdings auch eher bescheiden - insbesondere, wenn man Paypal als Tech- und nicht als Finanzwert betrachtet.

Performancemäßig ähnlich lief es beim Versicherungskonzern Travelers, dem Chemieunternehmen Corteva und der Ölförderkonzern SLB (ehemals: Schlumberger), die CNBC ebenfalls als GARP-Titel aufzählt. Travelers und Corteva stehen im Vergleich zum Jahresbeginn im Minus (TRAV: -8 Prozent; Corteva: -4,5 Prozent). Nur SLB verbuchte im gleichen Zeitraum fast sieben Prozent.

