Die meistgehandelten Produkte: DAX-Puts und TUI-Scheine gefragt

Der DAX® notiert derzeit über 16.500 Punkten. Die Marktteilnehmer handeln mithilfe von Knock-Out-Optionsscheinen vermehrt Put-Positionen auf den DAX® und setzen auf eine Korrektur. Die meistgehandelten Positionen auf die amerikanischen Leitindizes S&P500® und Nasdaq® sind hingegen Call-Positionen.

Aktivität bei den Einzeltwerten gibt es bei der Aktie der TUI AG, die am Vormittag stark zulegen konnte. Sowohl Long- als auch Short-Positionen werden vermehrt gehandelt. Vorsichtig sind die Anleger bei General Electric Co., welche seit Anfang des Jahres gerallyt ist. Put-Optionsscheine wurden auf die Aktie vermehrt gehandelt. Shorts wurden außerdem vermehrt auf die Allianz SE gehandelt, Longs auf die Nestle SA und Bayer AG und Rheinmetall AG

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR988R 3,23 16520,82 Punkte 16801,475881 Punkte 51,20 Open End S&P 500 ® Call HC7CQB 2,12 4584,12 Punkte 4356,082533 Punkte 19,64 Open End Nasdaq ® Call HC821L 3,57 15750,92 Punkte 15397,775341 Punkte 40,03 Open End DAX ® Put HB1SN1 2,95 16520,82 Punkte 16754,402089 Punkte 19,64 Open End DAX ® Put HC0YVC 1,20 16520,82 Punkte 16533,008809 Punkte 195,17 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag TUI AG Call HC7Q4V 1,36 7,252 EUR 7,00 EUR 5,39 13.03.2024 General Electric Co. Put HC3LIA 1,12 114,365 USD 110,00 USD 54,24 17.01.2024 Nestle S. A. Call HC7G26 0,81 107,64 CHF 105,00 CHF 13,91 19.06.2024 Bayer AG Call HB94RN 0,62 53,42 EUR 52,00 EUR 8,68 19.06.2024 DAX® Call HC57RU 24,52 16493,00 Punkte 15000,00 Punkte 6,73 18.06.2024

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag TUI AG Long HC65YN 14,73 7,249 EUR 5,252554 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 8,71 258,40 EUR 215,283076 EUR 4 Open End TUI AG Short HC1S0T 1,66 7,249 EUR 7,347882 EUR -6 Open End Allianz SE Short HC1SD4 0,76 218,125 EUR 218,125 EUR -10 Open End DAX ® Short HC01S9 2,58 16504,50 Punkte 18118,722491 Punkte -5 Open End

