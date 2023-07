Kornelius Purps (antea): Sommerpause ohne Sommerloch

28.07.2023 - Vom Ereigniskalender her ragten in den vergangenen Tagen neben den Unternehmensberichten die Zentralbankentscheidungen heraus.

Die Fed hob ihren Leitzins auf 5,50 Prozent an und dürfte damit (endlich) ihren Zinsgipfel erreicht haben. Die EZB erhöhte ihren Einlagesatz auf 3,75 Prozent und ließ erstmals in diesem Zyklus offen, ob noch weitere Anhebungen folgen werden. Verglichen mit der jeweiligen Inflationsrate ist das Leitzinsniveau in den USA deutlich straffer als jenes in der Eurozone.

Der Fokus auf die Gesamtinflationsrate führt dieser Tage aber zu einem verzerrten Bild. Dieses Inflationsmaß befindet sich in den USA wie auch in der Eurozone wegen gefallener Energie- und Lebensmittelpreise quasi-automatisch im Sinkflug. Die Notenbanken haben ihr Augenmerk längst auf engere Inflationsmaße gerichtet: Die EZB hat den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für Dienstleistungen im Blick, und die Fed schielt auf den Kern-PCE-Deflator für nicht Immobilien-bezogene Dienstleistungen.

Während der Kern-PCE in den USA schon seit vielen Monaten bei 4½ Prozent verharrt, hat der Dienstleistungs-HVPI in der Eurozone möglicherweise noch nicht mal seinen Höhepunkt erreicht. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist es durchaus wahrscheinlich, dass die EZB im Herbst noch einmal nachlegen wird ...