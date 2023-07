Bellevue, Wash. (ots/PRNewswire) -Globale Führungskräfte setzen sich durch das Icertis ExploreAI Frühanwenderprogramm an die Spitze, um die sichere Nutzung von generativer KI im Vertragswesen zu erschließenIcertishat die Icertis Contract Intelligence (ICI) Copilots eingeführt, die ersten generativen KI-Anwendungen für das Vertragsmanagement von Unternehmen. Basierend auf dem Icertis ExploreAI Service ermöglichen der ICI Interactive Insights Copilot und der ICI Risk Assessment Copilot Führungskräften, Rechtsabteilungen und Geschäftsanwendern gleichermaßen, die transformative Kraft der KI verantwortungsvoll zu nutzen, um ihre kommerziellen Vereinbarungen in interaktive Assets umzuwandeln, die einen Schrittwechsel in Effizienz und Erkenntnissen bei Verträgen bewirken. Gestützt auf die Sicherheit und das Vertrauen von Microsoft Azure nutzen die ICI Copilots den Azure OpenAI Service und Icertis proprietäre KI-Modelle zusammen mit den umfangreichen Daten aus den Verträgen eines Unternehmens, seinen Unternehmenssystemen und dem Icertis Data Lake, um das Geschäftstempo zu beschleunigen, Gewinne zu steigern und Unternehmen vor Risiken zu schützen.Zu den Kunden von Icertis gehören 30 Prozent der Fortune 100 sowie globale Marktführer wie Accenture, Best Buy, Humana, Johnson & Johnson, Mercedes-Benz und Microsoft. Ausgewählte Kunden, die als Frühanwender des Icertis ExploreAI Services engagiert sind, haben zur Einführung der ICI Copilots beigetragen und einen Entwicklungsplan für unvergleichliche KI-Fähigkeiten entwickelt, der darauf abzielt, Herausforderungen im Bereich Vertragsmanagement für die größten Unternehmen der Welt zu lösen."Verträge sind eine riesige ungenutzte Gelegenheit für die Anwendung großer Sprachmodelle, da sie in allen Branchen, Regionen und Unternehmen jeder Größe universell sind und für jeglichen Handel, wie wir ihn kennen, unerlässlich sind", so Samir Bodas, Mitbegründer und Geschäftsführer von Icertis. "Icertis hat die ersten KI-Copilots auf dem Markt eingeführt, um die nächste Ära der Transformation im Bereich des Unternehmensvertragswesens anzuführen, indem Innovation und Vertrauen in Einklang gebracht werden und anerkannt wird, dass Verträge unabhängig von der Branche eine der vertraulichsten und wertvollsten Vermögenswerte in einem Unternehmen darstellen."Die ersten beiden ICI Copilots sind:- ICI Interactive Insights Copilot Der ICI Interactive Insights Copilot ermöglicht es Entscheidungsträgern, Verträge einfach zu bearbeiten und schnell Erkenntnisse mithilfe von vordefinierten, hierarchischen Aufforderungen sowie freiformulierten Aufforderungen zu gewinnen, die wichtige Bestimmungen hervorheben und relevante Vertragsinformationen identifizieren. Durch rollenbasierte Zusammenfassungen, die durch eine einzigartige Kombination aus sicheren Datenquellen erstellt werden, einschließlich des Vertragsportfolios des Unternehmens, integrierter Geschäftssysteme und des Icertis Data Lakes, sind Führungskräfte in der Lage, die Geschwindigkeit und Effektivität von Verhandlungen zu erhöhen und sofort Antworten auf wichtige Fragen zum Geschäft zu erhalten.- ICI Risikobewertung Copilot Der Risk Assessment Copilot automatisiert und beschleunigt die Überprüfung von Verträgen mit hohem Volumen, indem er Vertragsattribute mit dem Standardablauf und den Praktiken eines Unternehmens vergleicht. Dadurch können Unternehmen das Risikomanagement effektiver gestalten, indem sie sicherstellen, dass erforderliche Klauseln und genehmigte Sprache in jeder Vereinbarung vorhanden sind. Zusätzlich zur Bereitstellung einer Risikobewertung ermöglichen geführte Aufforderungen es Rechtsabteilungen, fehlende oder nicht konforme Merkmale schnell zu identifizieren und zu adressieren. Gleichzeitig werden zeitaufwändige und fehleranfällige Prozesse durch das Markieren von Vereinbarungen, die keiner weiteren Überprüfung bedürfen, eliminiert."Ich freue mich sehr, dass das BCG-Rechtsteam im Rahmen des Frühanwenderprogramms den Icertis ExploreAI Service und die ICI Copilots testen wird", so Ulrike Schwarz-Runer, globaler allgemeiner Rechtsbeistand bei der Boston Consulting Group. "Wir haben das Ziel, durch einen agilen Ansatz tiefe datengesteuerte Erkenntnisse in unseren Verträgen zu erschließen. Es ist aufregend, die ersten Ergebnisse zu sehen, und wir freuen uns darauf, die Reise fortzusetzen, um Wert für unsere Kunden, die Firma und unsere Anwälte freizusetzen."Icertis kann auf eine lange Geschichte von KI-Innovationen zurückblicken und war das erste Unternehmen, das KI in das Vertragslebenszyklus-Management integriert hat, um eine echte Vertragsintelligenz zu ermöglichen und das Potenzial von KI im Vertragswesen zu erschließen. ICI Interactive Insights und ICI Risk Assessment Copilots signalisieren den nächsten bahnbrechenden Meilenstein in der KI-Innovationsreise des Unternehmens als erste KI-Anwendungen, die dem Icertis AI-Portfolio beitreten, zu dem auch Icertis AI Studio, Icertis NegotiateAI, Icertis DiscoverAI und Icertis VisualizeAI gehören.Informationen zu IcertisDank unübertroffener Technologie und kategoriedefinierender Innovationen treibt Icertis die Grenzen dessen voran, was im Rahmen des Vertragslebenszyklus-Managements (CLM) möglich ist. Die durch KI betriebene, analystengeprüfte Contract Intelligence (ICI) Plattform%2Bplatform&a=Contract+Intelligence+(ICI)+Plattform) verwandelt Verträge von statischen Dokumenten in strategische Vorteile, indem sie die wichtigen Vertragsinformationen strukturiert und verbindet, die definieren, wie eine Organisation arbeitet. Heute vertrauen die weltweit bekanntesten Marken und revolutionäre Innovatoren Icertis, um die Rechte und Verpflichtungen in ihren mehr als zehn Millionen Verträgen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar in über 40 Sprachen und 90 Ländern zu regeln.Medienkontakt:Michelle RodriguezLeitende Managerin, Unternehmenskommunikation corpcomm@icertis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/Icertis_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/icertis-bringt-generative-ki-ins-vertragswesen-mit-der-auslieferung-des-ersten-contract-intelligence-copilots-ici-301889007.htmlOriginal-Content von: Icertis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122107/5570657