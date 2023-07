Elisa Oyj, ein führendes Telekommunikationsunternehmen, hat mit der erfolgreichen Umsetzung seines ersten vollautomatisierten Edge Datenzentren-Standorts, dem zweiten Edge Standort, der dieses Jahr seinen kommerziellen Betrieb aufnimmt, einen bedeutenden Meilenstein im Bereich des Edge Computing erreicht. Dieses wegweisende Projekt kombiniert Wind River Studio Cloud Platform, als dezentralisierte Kubernetes-Lösung auf Produktionsniveau für die Verwaltung von Cloud-Infrastruktur, User Plane Function (UPF), eine Anwendung des aktuellen 5G-Core-Anbieters von Elisa und die fortschrittlichen Fähigkeiten von Wind River Studio Conductor, einer branchenführenden Plattform mit einer Single Pane of Glass für die Verwaltung und Automatisierung der Anwendungsimplementierung in umfangreichen dezentralisierten Umgebungen, miteinander.

Die Umsetzung dieses hochmodernen Edge Datenzentren-Standorts stellt eine bedeutende Leistung im Sinne der Stärkung der Position von Elisa als führender Digitalservice-Anbieter im automatisierten Einsatz dar. Sie stellt das Engagement des Unternehmens für die Integration von Technologien der nächsten Generation heraus, um das Potenzial des Edge Computing für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Telekommunikation, Transport, Gesundheitswesen und Produktion, zu erschließen.

"Wie freuen uns, unsere effiziente Zusammenarbeit mit Wind River fortsetzen zu können und das erste vollautomatisierte Edge Datenzentrum für den kommerziellen Betrieb eröffnen zu können. Die konstante Automatisierungsentwicklung ist dabei unser Schlüssel für den Erfolg in der Zukunft. Im Kombination mit den dezentralisierten Cloud-Fähigkeiten von Wind River sind wir damit in der Lage, unsere Kundenzufriedenheit zu steigern, indem wir die Umsetzungszeit verkürzen und die Qualität des Prozesses erhöhen. Dies stärkt die Position von Elisa als führendem Anbieter von Digitaldiensten in den Bereichen Automatisierung und Edge-Systemen", sagt Markus Kinnunen, Vice President, Cloud Services, Elisa.

"Als Marktführer in der 5G-Landschaft, der die Mehrheit der 5G vRAN/O-RAN-Systeme bei globalen Anbietern betreibt, sind unsere Wind River Studio-Fähigkeiten auf die komplexen Herausforderungen der Dienstleistungsanbieter bei der Umsetzung und Verwaltung einer physisch dezentralisierten, cloud-nativen Infrastruktur mit äußerst niedriger Latenz ausgerichtet", erklärt Avijit Sinha, Chief Product Officer, Wind River. "Elisa ist ein Innovator und mit dem kürzlich erreichten Meilenstein helfen sie der Branche dabei voranzuschreiten."

Das Schlüsselelement in Zusammenhang mit dieser Leistung ist die Zusammenarbeit zwischen Branchenführern. Wind River Studio stellt für die Entwicklung, die Umsetzung, den Betrieb und die Wartung der dezentralisierten Edge-Netzwerke im großen Maßstab eine komplett cloud-native, Kubernetes- und Container-gestützte Architektur auf Open-Source-Basis zur Verfügung. Die 5G-Core-UPF-Anwendung von Elisa steigert die Netzwerkleistung und sorgt für die effiziente und zuverlässige Datenübertragung und Edge-Verarbeitung. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Fähigkeiten von Wind River Studio Conductor wird der Umsetzungsprozess komplett automatisiert, was eine schnelle und effiziente Bereitstellung der Ressourcen des Edge Datenzentrums ermöglicht.

Die zentralen Ergebnisse können in drei Bereiche eingeteilt werden, Vorbereitungszeit, Umsetzungszeit und Prozessqualität:

Vorbereitungszeit: Die größten Zeiteinsparungen wurden bei der Parametereinstellung erzielt, gefolgt von den Arbeiten zur Umgebungsvorbereitung. Das Team war in der Lage, Hunderte Tests und Skripte auszuführen, bevor das Netzwerk tatsächlich in Betrieb ging. In der gleichen Zeit könnten mit dem herkömmlichen Modell und manuellen Durchläufen viel weniger Tests durchgeführt werden.

Umsetzungszeit: Die Gesamt-Betreiberzeit, gemessen in Personalstunden, für die Inbetriebnahme des Edge-DC-Standorts von der Vorbereitung, über die Parametereinstellung bis hin zum Abschluss der Installation und der Tests wird im Vergleich zur manuellen Ausführung all dieser Arbeiten um 90% verkürzt. Außerdem wird dank der Prozessautomatisierung die Gesamt-Umsetzungszeit um rund 50% reduziert.

Prozessqualität: Schließlich bringt die Automatisierung weitere Vorteile mit sich, und zwar dort, wo mehrere Arbeitsschritte nun mit einer geringen Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler parallel ausgeführt werden können, was die Zeit bis zur Inbetriebnahme verkürzt und die Netzwerkqualität steigert.

Die erfolgreiche Implementierung dieses wegweisenden Projekts ebnet den Weg für zukünftige Fortschritte beim Edge Computing von Elisa. Sie bildet einen Präzendenzfall für die nahtlose Integration von Studio Cloud Platform, kritischer Anwendungen und Automatisierungstechnologien, die viele Branchen dazu befähigen wird, die digitale Transformation zu beschleunigen und neue Möglichkeiten zu erschließen.

Die Zusammenarbeit bei diesem Erfolg unterstreicht das Engagement von Elisa und seinem Technologiepartner Wind River, Innovation voranzutreiben und die Grenzen des Machbaren in der Welt des Edge Computing zu verschieben. Elisa positioniert sich weiterhin als Branchenführer bei hochmodernen Technologien, die wirtschaftliches Wachstum und Vorteile für die Gesellschaft vorantreiben.

