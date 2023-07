Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax klettert erneut auf Rekordhoch Der Dax hat am Montag seine anfängliche Schwäche abgeschüttelt und die Rekordjagd fortgesetzt. weiterlesen Aktuell Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen Der brennende Frachter ist nach einem riskanten Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz angelangt. Das teilte die Wasserbehörde am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...