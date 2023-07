Es kommt eher selten vor, dass Amazon seine Kund:innen gezielt darüber informiert, dass und in welcher Form auf der Handelsplattform Betrug stattfindet. Doch aktuell warnt das Handelsunternehmen vor allem vor zwei Betrugsszenarien. Dass sich Betrüger:innen auf Amazon-Konten als Mittel für Betrug und zum Erbeuten von Waren und Geld eingeschossen haben, verwundert nicht. Kaum ein Unternehmen ist in der westlichen Welt so präsent wie die Handelsplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...