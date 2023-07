Bitcoin Kurs weiter unter 30.000 Dollar - das ist diese Woche wichtig

Zu Beginn der neuen Handelswoche notiert das Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin zunächst weiter unter der psychologisch bedeutenden 30.000-Dollar-Marke. Nach den Notenbanksitzungen dürften sich Anleger in den kommenden Tagen für die US-Arbeitsmarktdaten warmlaufen. Die Aussicht auf ein Ende im Zinszyklus könnte Investoren weiter bei Laune halten. Indes hat sich die ETF-Thematik mittlerweile zu einem Dauerbrenner am Markt entwickelt. Notenbanksitzungen können noch nicht für erhofften Stimmungsumschwung sorgen Die jüngsten Notenbanksitzungen der großen Währungshüter Fed und EZB haben am Markt noch nicht für die erhoffte Fortsetzung der Kursrallye aus den vergangenen Wochen sorgen können. Beide Institute hatten zwar wie erwartet im Umfang von 25 Basispunkten an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht, allerdings insgesamt eine weniger restriktive Geldpolitik für die Zukunft signalisiert, was Anleger zumindest an den Aktienmärkten derzeit verstärkt aufatmen lässt. In diesem Kontext dürfte insbesondere die Entwicklung der US-Wirtschaft in den kommenden Wochen und Monaten von Interesse sein, wie etwa der Arbeitsmarktbericht. Zinslose Anlagen, wie etwa Krypto-Werte können unter der Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen möglicherweise wieder einen Nährboden finden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

