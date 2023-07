Wurden weltweit im Jahr 2000 1,12 Millionen Tonnen Nickel nachgefragt, waren es im Jahr 2010 bereits 1,46 Millionen Tonnen. In 2020 lag der globale Nickelbedarf bei 2,38 Millionen Tonnen. Rund 3,8 Prozent ist die Nickelnachfrage jährlich seit dem Jahr 2000 gewachsen. In China allein ist die Nickelnachfrage von 2010 bis 2020 um fünf Prozent pro Jahr gestiegen. In 2022 wurden rund 3,3 Millionen Tonnen Nickel auf der Erde produziert, davon kamen aus Indonesien, dem größten Nickelproduzenten ...

