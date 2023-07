Tecnotree, ein in Finnland ansässiger und weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und digitalen Dienstleistern (DSPs), gibt mit Stolz die Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Emtel Mauritius bekannt. Tecnotree wird eine BSS-Stack-Lösung implementieren, um die bestehenden Geschäftsprozesse, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu ersetzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Marktes an einen Telekommunikationsbetreiber gerecht zu werden.

Die 5G-fähige BSS-Suite von Tecnotree beinhaltet verschiedene Analysefunktionen und umfasst eine breite Palette von Geschäftsprozessen, die den Kundenlebenszyklus und das Umsatzmanagement unterstützen. Tecnotree verfügt über einen agilen, quelloffenen und Cloud-nativen BSS-Stack, der mit der Open Digital Architecture (ODA) konform ist und vom TM Forum eine Platin-Zertifizierung für reale, offene APIs erhalten hat, die eine nahtlose Integration ermöglichen. Die Tecnotree-Lösung verbessert das Kundenerlebnis und bietet erweiterte Monetarisierungsmöglichkeiten. Sie deckt den wachsenden Bedarf an neuen und zukunftsweisenden Diensten sowohl für Einzelhandels- als auch für Unternehmenskunden. Mit dem BSS-Stack von Tecnotree können sich unsere Kunden auf dem Markt vom Wettbewerb abheben und Tools und Open-Source-Technologien zur Verfügung stellen, mit denen sich maximale Vorteile in Bezug auf Skalierung, Leistung, Flexibilität und Capex/Opex-Einsparungen erzielen lassen.

Die Bereitstellung umfasst Produkte wie Kundenmanagement, Dokumentenmanagement, Produktmanagement, Auftragsmanagement, Bestandsmanagement, Distributorenmanagement, Provisionsmanagement, Workflow-Management, Loyalitäts- und Kampagnenmanagement, Customer Self Care, Lead Sales Management und Mehrwertdienste-Management.

Die Bereitstellung des kompletten digitalen Stacks beinhaltet wichtige Unterscheidungsmerkmale der Lösung, so zum Beispiel eine 360-Grad-Ansicht, die einen konsolidierten Überblick über den Kunden bietet, Self-Care-Funktionen mit digitalen Onboarding-Erlebnissen wie Echtzeit-Kampagnen im Kampagnenmanagement, Open-Source-Technologien mit konfigurierbaren Prozessen zur Senkung der Betriebskosten und eine schnelle Einführung digitaler Dienste zur Verkürzung der Markteinführungszeit.

Kresh Goomany, CEO von Emtel Mauritius, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Tecnotree auf dieser transformativen Reise. Mit der BSS-Suite von Tecnotree können wir unsere betriebliche Effizienz steigern und den sich ständig weiterentwickelnden Marktanforderungen gerecht werden. Mit dieser Suite verfügen wir über die notwendigen Werkzeuge, um maximale Vorteile in Bezug auf Skalierbarkeit, Leistung und Kosteneffizienz zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass die Funktionen der BSS-Suite von Tecnotree beispielsweise das digitale Kunden-Onboarding, die intelligente 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die Echtzeit-Einblicke und -Empfehlungen für den Kunden sowie der einheitliche Katalog für gebündelte Angebote Emtel nicht nur dabei helfen werden, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu schaffen, sondern auch eine wertvolle Ergänzung zu unseren 5G-Angeboten für die Kunden sein werden."

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree OYJ, sagte: "Wir sehen der Zusammenarbeit mit Emtel Mauritius erwartungsvoll entgegen und sind stolz darauf, eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung des Unternehmens und bei der Entwicklung fortschrittlicher Dienste zu spielen. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt vorwärts für unser Engagement, erstklassige Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen, die es den Anwendern ermöglichen, den größtmöglichen Nutzen aus einer schrittweisen Umstellung mit Hilfe von neuen Geschäftsmodellen, betrieblicher Effizienz, einem immersiven Benutzererlebnis und einer auf die Kundendaten zentrierten Architektur zu ziehen. Diese Zusammenarbeit demonstriert unser Engagement für die Bereitstellung von Alleinstellungsmerkmalen auf dem Markt und von zukunftsweisenden Angeboten, die den wachsenden Anforderungen von Telekommunikationsdienstleistern gerecht werden."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree zählt weltweit zu den ersten Unternehmen, die nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifiziert sind. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Plattform Tecnotree Moments an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

