Anzeige / Werbung

Auf sichtbares Gold in einem seiner Bohrlöcher zu stoßen, ist für jedes Explorationsunternehmen eine besondere Freude. Bei Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF) trat sie gleich mehrfach auf, denn in nur einem Bohrloch konnten zwölf von einander klar abgegrenzte Stellen mit sichtbarem Gold identifiziert werden.Abgeteuft wurden die Bohrungen auf der Surebet-Golden-Gate-Feeder-Zone des Golddigger-Projekts. Hier ist Goliath Resources schon bei früheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...