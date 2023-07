Heineken unter Druck: Geringerer Absatz belastet Ergebnis

Werbung







Am Montag veröffentlichte die bekannte niederländische Brauerei die Quartalszahlen des vergangenen zweiten Quartals 2023.



Amsterdam. Der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt öffnete am Montagvormittag seine Bücher für das abgelaufene Quartal. Trotz leichtem Umsatzwachstum von 6,3 %, fiel das operative Ergebnis auf 1,61 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 22,2% entspricht. Die verkaufte Biermenge sank im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr organisch um 5,6% von 126,9 Millionen Hektoliter auf 120,1 Millionen Hektoliter in der ersten Hälfte des laufenden Jahres. Als Hauptgrund gab Heineken das schwächelnde Asien-/Pazifikgeschäft an, in dem es insbesondere in Vietnam und Nigeria zu rückläufigen Ergebnissen kam.



Zusätzlich wurde der Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 nach unten angepasst. Die Geschäftsführung senkte die Prognose des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses und geht nun für das Finanzjahr 2023 nur noch von einem mittleren einstelligen Wachstum aus. Zuvor lag die Prognose noch im mittleren bis hohen einstelligen Bereich.



Allzeithoch: DAX



Für die größten 40 Deutschen Aktienwerte verlief es heute deutlich positiver: Der DAX konnte heute Vormittag ein neues Allzeithoch verzeichnen. Im Dezember 1987 wurde der DAX® auf 1000 Indexpunkte normiert und verzeichnete heute, fast 36 Jahre später, den neuen Höchststand von 16.528 Punkten.







