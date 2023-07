In einer Kurzmitteilung kommentieren die Analysten der RBI die Zahlen der Erste Group folgendermaßen: "Der Nettogewinn lag im 2. Quartal mit EUR 896 Mio. um 20-26 % über den Erwartungen, was auf negative Risikokosten und ein niedrigeres sonstiges operatives Ergebnis zurückzuführen ist. Das starke Handelsergebnis muss aufgrund einer GuV-neutralen Verschiebung negativer Posten in das Zinsergebnis in HU relativiert werden. Die Kernerträge und Kosten entsprachen im Großen und Ganzen den Erwartungen. Die Dynamik des Kreditwachstums verlangsamte sich im Jahresvergleich von 9,4 % im ersten Quartal auf 7 % trotz positiver Signale aus dem Privatkundengeschäft. Das Nettozins- und Provisionsergebnis entsprachen den Erwartungen, wobei die Zinsmarge um 5 ...

