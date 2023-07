Die für die Weiterentwicklung der nächsten Generation von Computer- und Elektrofahrzeugtechnologien entscheidende Flüssigkeit bietet ein geringeres Erderwärmungspotenzial bei der besten Wärmeabfuhr- und Wärmerückgewinnungsleistung ihrer Klasse

The Chemours Company ("Chemours") (NYSE: CC), ein globales Chemieunternehmen mit führenden Marktpositionen in den Bereichen Titanium Technologies, Thermal Specialized Solutions und Advanced Performance Materials, gab vor kurzem wichtige Erfolge bei der Entwicklung und Herstellung von Opteon 2P50 bekannt. Dabei handelt es sich um eine neue Wärmeübertragungsflüssigkeit für die Zweiphasen-Tauchkühlung (2-PIC). Die proprietäre Flüssigkeit befindet sich derzeit in der abschließenden Testphase für die Herstellbarkeit, wobei die erste Vermarktung für 2025 geplant ist, sofern die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen. Opteon 2P50 von Chemours ist ein patentrechtlich geschütztes Hydrofluorolefin (HFO) Dielektrikum. Es wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Produkten zu befriedigen, die die Umweltbelastung reduzieren und sich gleichzeitig für die Kreislaufwirtschaft eignen. Opteon 2P50 zeichnet sich durch ein Null-Ozonabbaupotenzial (ODP) und ein wesentlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP) als herkömmliche Flüssigkeiten aus.

Die Einführung von Opteon 2P50 von Chemours ist ein entscheidender Schritt, um das Unternehmen für die wachsende Herausforderung einer neuen Ära der Datenübertragung zu wappnen. Diese neue Ära führt zu einem drastischen Anstieg der Nachfrage nach schnellerer Datenverarbeitung, KI-Funktionen und anderen hochmodernen Anwendungen, deren zugrunde liegenden Technologien eine höhere Kühlleistung erfordern. Die neue 2-PIC-Flüssigkeit von Chemours ermöglicht Hochleistungs-Computing und energieeffiziente Kühlung in einem breiten Spektrum von Wärmemanagement-Anwendungen.

"Die Zweiphasen-Tauchkühlung stellt einen enormen ungedeckten Marktbedarf dar. Chemours freut sich, diesen Bereich zu erschließen und auf so bedeutende Weise in den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf zu investieren", sagte Natalia Duchini, Senior Director, Global Technology bei Chemours. "Wir haben eine Flüssigkeit der nächsten Generation entwickelt, das die wichtigsten Kriterien unserer Kunden hinsichtlich Leistung und Effizienz erfüllt oder übertrifft. Außerdem wird durch den Einsatz unserer chemischen Produkte die Nachhaltigkeit in einer sich wandelnden Umwelt sichergestellt."

Weltweit sind Rechenzentren derzeit für etwa 1 der Kohlenstoffemissionen und etwa 1 bis 1,5 des Stromverbrauchs verantwortlich. Mehr als 95 der Rechenzentren verwenden herkömmliche Luft- und Wasserkühlungstechnologien. In Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch ist 2-PIC die nachhaltigste, kostengünstigste und effizienteste Alternative zu herkömmlichen luftgekühlten Rechenzentren. Durch das direkte Eintauchen elektronischer Geräte in eine dielektrische Flüssigkeit können diese effizient und sicher gekühlt werden, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung der Hardware besteht. Kundentests mit Chemours Opteon 2P50 haben eine hervorragende Leistung bestätigt.

2-PIC kann den Energieverbrauch für die Kühlung von Rechenzentren um mehr als 90 senken und den Wasserverbrauch nahezu eliminieren, was die Betriebskosten senkt. Darüber hinaus trägt die vereinfachte Kühlstruktur von 2-PIC zur Senkung der Investitionsausgaben bei. Dabei können die physische Stellfläche des Rechenzentrums um bis zu 60 reduziert und gleichzeitig optimale Kühlungsmöglichkeiten zur Unterstützung von Hochleistungs-Computing-Anwendungen der nächsten Generation gewährleistet werden. Die Möglichkeit der Rückgewinnung und Wiederverwendung der Zweiphasen-Tauchflüssigkeit ebnet außerdem den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft.

"Wir arbeiten daran, mehr als nur eine schrittweise Verbesserung zu erreichen", so Duchini weiter. "Unser Ziel ist es, mit der Leistung und thermischen Stabilität von Opteon 2P50 einen neuen Industriestandard zu setzen. Diese neue Lösung von Chemours spielt nicht nur eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von 2-PIC-Technologien durch eine verbesserte Wärmemanagementleistung, sondern ermöglicht es Unternehmen und ganzen Branchen, ihren physischen Fußabdruck und ihre Umweltbelastung zu verringern."

Chemours Opteon 2P50 Flüssigkeit für 2-PIC ist auf den Übergang zu Produkten mit geringerem Treibhauspotenzial (GWP) abgestimmt. Ob bei Tauchkühlungsanwendungen, industrieller Kühlung oder in der gesamten Kühlkette: Chemours Opteon-Produkte bieten ein starkes Nachhaltigkeitsprofil und hervorragende, leistungsstarke Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen.

